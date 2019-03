Femern-forbindelse sættes i gang fra dansk side

En kreds af partier har givet grønt lys til, at anlægsarbejdet med Femern Bælt-forbindelsen kan sættes i gang.

Anlægsarbejdet med Fermern Bælt-forbindelsen sættes i gang fra dansk side.

Det har en enig forligskreds besluttet, oplyser Transportministeriet tirsdag.

Forligskredsen består af Venstre, Liberal Alliance, De Konservative, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF.

Beslutningen kommer, efter at Fermern-forbindelsen i februar officielt fik godkendelse fra tysk side.

Her modtog Fermern A/S en underskrevet myndighedsgodkendelse af tunnelen under Femern Bælt.

Dermed er der enighed med de tyske myndigheder om, hvordan projektet skal realiseres, skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Ministeriet skriver dog også, at der forventes, at der bliver indgivet klager over godkendelsen til Forbundsforvaltningsdomstolen i Tyskland.

- Det vil efter alt at dømme betyde, at anlægsarbejdet ikke kan igangsættes på tysk side, før der foreligger en endelig godkendelse fra domstolen.

- Men tidsplanen for projektet indebærer, at anlægsarbejdet skal påbegyndes i Danmark, skriver ministeriet.

Femern vil nu begynde forhandlinger med to entreprenørkonsortier. Der skal blandt andet anlægges en tunnelelementfabrik ved Rødbyhavn, en arbejdshavn ved Rødbyhavn og en tunnelportal på Lolland.

Det forventes, at de første aktiviteter kan starte i løbet af efteråret.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) fortæller, at han er glad for, at arbejdet kan starte på dansk side.

- Det gør det nemlig muligt at undgå forsinkelser i tidsplanen, så tunnelen kan åbne i 2028, samtidig med at vi forbedrer mulighederne for at udnytte den tildelte EU-støtte på knap 4,4 milliarder kroner til projektet, udtaler ministeren i en pressemeddelelse.

Femern-forbindelsen skal give togrejsende mellem København og Hamburg en besparelse på op til to timer hver vej og bilister op til en times transporttid hver vej.