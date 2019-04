Fem tips til dig, der søger job

Din motivation er afgørende for at blive en succes i din næste rekrutteringsproces.

JOBSØGNING: Alle virksomheder vil have dedikerede og engagerede medarbejdere - gerne kombineret med den rette personlighed og de rette kompetencer.

Den jobsøgendes energi og motivation for at søge et job er derfor afgørende faktorer for, om jobsøgeren bliver kaldt til samtale, eller om endestationen bliver den første grovsortering. Desværre er mange jobsøgere ikke bevidst om kernen af deres motivation for at søge et job.

Den manglende gejst og gnist bliver flere gange stopklods for noget, der ellers kunne have været det rette match. Derfor giver jeg her mine fem bedste råd, der får dig et skridt nærmere drømmejobbet.