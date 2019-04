Fem gode råd: Sådan undgår du at ansætte de forkerte

Erhverv. En succesfuld rekruttering er resultatet af et solidt håndværk.

ANSÆTTELSE: For de fleste ejere og ledere er det ingen hemmelighed. Det er frustrerende at mangle folk, og det kan koste dyrt ikke at have kvalificeret arbejdskraft. Omvendt er det heller ikke lykken at ansætte en forkert medarbejder, da omkostningerne ved en fejlrekruttering er ualmindelige store. Jeg bruger en tommelfingerregel, der siger, at det koster mellem 75 og 150 procent af en årsløn at fejlrekruttere. I en tid, hvor det i høj grad er medarbejderen, der svinger taktstokken ved forhandlingsbordet, er det derfor ekstra vigtigt at rekruttere de rigtige medarbejdere og ikke mindst at fastholde dem. Derfor giver jeg her mine fem bedste tips til at undgå at ansætte de forkerte.

Grundighed er afgørende En fejlrekruttering er ofte resultatet af manglende forventningsafstemning. En ansættelse er en stor ting (for begge parter), og det er derfor vigtigt, at virksomheden sætter den nødvendige tid af til rekrutteringen. Desto grundigere jobbeskrivelsen er, desto mindre er sandsynligheden for at ansætte en medarbejder, der ikke kan løfte opgaven. Forventningsafstemningen kan med fordel suppleres af et arbejdshjul, hvor jobbets arbejdsområder præciseres og vægtes.

En ansættelse til fremtiden Virksomheder udvikler sig, og derfor opfordrer jeg altid mine kunder til at kigge fremad, da en ansættelse er til nutiden og fremtiden - ikke fortiden. Derfor kan et tidligere stillingsopslag ikke bruges til at fylde den tomme stol. Rekrutteringen skal i stedet bruges til at gennemgå og opruste virksomheden til kommende udfordringer, så den nye medarbejder bliver et aktiv og bidrager til udviklingen.

Fokuser mindre på fagligheden En medarbejders faglighed skal naturligvis være på plads. Desværre har mange virksomheder dog udelukkende fokus på faglige kvalifikationer, hvilket er en fejl, da personlighed, kemi og indstilling er langt vigtigere for at fungere i et job. Derfor bør ansøgeres personlighed tillægges langt større værdi, da de fleste ansættelser ophører på grund af manglende kemi og indstilling.

Forelskelse kan gøre blind Forberedte, dygtige og velformulerede kandidater kan forføre dig. Derfor er det vigtigt ikke at miste virkelighedssansen på grund af et godt førstegangsindtryk. Rekrutteringens objektivitet sikres ved at trække referencer på medarbejderen og dermed få et bredere billede af personen. Flere positive indtryk bliver sikkert bekræftet, men referencerne vil også give vished om mulige advarselslamper, du ikke selv bemærkede.