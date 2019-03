Akademikernes A-kasse, der har været i modvind efter en sag om misbrug af medlemmernes penge, har ansat Villy Dyhr som ny direktør.

Han kommer fra en stilling som forbundssekretær i HK og har desuden tidligere været i blandt andet Forbrugerrådet Tænk og Ørsted.

Hans første opgave bliver at genoprette tilliden til a-kassen, der i forlængelse af sagen har skiftet ud på en række poster i direktion og bestyrelse.

- Først og fremmest er Villy Dyhr et dygtigt fagligt menneske, som kommer med en baggrund i fagbevægelsen og dermed en forståelse for, hvad det vil sige at skulle stå i spidsen for Danmarks største a-kasse, siger formand Thomas Damkjær Petersen.

- Dernæst har Villy Dyhr en høj grad af integritet. Det er der brug for i dette job på nuværende tidspunkt, hvor tilliden til AKA skal genskabes, siger han i en meddelelse.

I september blev a-kassens daværende direktør, Michael Valentin, fyret.

Ekstra Bladet havde blandt andet havde afsløret, at han havde modtaget dyre vinrejser fra a-kassens vinleverandør. Desuden havde han fået betalt private middage af a-kassen.

Efterfølgende stoppede en række medlemmer og flere chefer i a-kassen.

En undersøgelse har vist, at medlemmernes penge er blevet misbrugt. Den blev lavet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Michael Valentin er derfor blevet anmeldt til politiet. A-kassen har desuden rejst et krav om at få pengene betalt tilbage.

Villy Dyhr, der er gift med SF-formand Pia Olsen Dyhr, ser frem til at stå i spidsen for de 245.000 medlemmer.

- Min første opgave bliver at genskabe et tillidsfuldt samarbejde mellem AKA's ledelse og ansatte. Og så skal vi sammen fortsætte med at arbejde for, at AKA skal være Danmarks bedste og mest veldrevne A-kasse, siger han i en meddelelse.

Villy Dyhr tiltræder i sit nye job 1. maj.