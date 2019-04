Færre tyverier og bilskader luner hos Topdanmark

Topdanmark havde fremgang i første kvartal. Færre udbetalinger inden for tyveri og bilskader trak op hos forsikringsselskabet, der er Danmarks næststørste efter Tryg.

Desuden er resultatet hjulpet af højere afløbsgevinster. Det er kort sagt penge, der tidligere er sat af til skader, men nu kan føres tilbage, fordi de ikke blev så dyre som forventet.

Samlet tjente Topdanmark 439 millioner kroner i årets første tre måneder. Det er en forbedring fra 267 millioner kroner i samme periode året før.

Det viser regnskabet fra Topdanmark, der er offentliggjort torsdag.

Direktør Peter Hermann er tilfreds med udviklingen.

- Det er et meget tilfredsstillende resultat. Vi har fortsat præmievækst og kundetilgang på både privat-, erhvervs- og landbrugssegmentet, siger han i en kommentar.

Peter Hermann ser det stigende antal kunder som et resultat af, at kunder hurtigt kan få behandlet deres forsikringssag. Det gælder ikke mindst for de kunder, der vælger at gøre det online, lyder det.

Desuden fremhæver han en god udvikling inden for livsforsikring.

Resultatet i årets første kvartal får Topdanmark til at opjustere forventningerne til 2019.

Selskabet sigter nu efter et plus på 1,25 til 1,35 milliarder kroner. Tidligere havde Topdanmark ventet et overskud på en til 1,1 milliarder kroner.

På aktiemarkedet bliver Topdanmark-aktien sendt op med knap tre procent efter regnskabet.

Resultatet var ifølge Ritzau Finans noget bedre end forventet blandt de aktieanalytikere, der følger selskabet.