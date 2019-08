Et paradis for islændere: Landi-Askja på opdagelse omkring Skjern Å

Den øst- og midtjyske islænderklub var begejstret for Skjern BnB og for ridemulighederne i Ringkøbing-Skjern.

SKJERN: Vestjylland har absolut potentiale som mål for rideturister; det er Hanne Boutrup, formand for islænderklubben Landi-Askja, ikke i tvivl om, efter at hun og en snes andre medlemmer forleden var på weekendtur til området omkring Skjern.

- Vi boede på Skjern BnB, og det var helt ideelt for os, fordi der er et høhotel, hvor vi kan have hestene gående. Vi havde mulighed for hver især at lave en lille fold til vores heste, og når vi vågnede op om morgenen, var det første, vi så, Skjern Å - og hovedet af en islænderhest; så kan man ikke få det bedre, siger Hanne Boutrup.

Muligheder for at have hestene forsvarligt indhegnet og få dem passet ordentligt er absolut en topprioritet for rideturister, og det imødekom Skjern BnB, fastslår hun.

Men det er ikke det eneste, der vejer tungt for rideturister. Det er selvfølgelig vigtigt, at der er mulighed for at ride i naturen; det er grundlæggende det, rideturisterne kommer for.

- Derfor er det vigtigt for os, at der er spændende ruter, hvor vi godt må være. Undervejs skal der også være gode muligheder for, at man lige kan holde en pause og tøjre hesten, for eksempel til en bom.