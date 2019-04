Erhvervsredaktøren: Topchefer kræver bæredygtighed skrevet ind i regeringsprogram

Erhvervslivet har ikke mange skud i bøssen, når der skal sættes en politisk dagsorden. Valgkampen frem mod det kommende folketingsvalg handler allerede om alt andet end virksomhedernes vilkår.

Hvad vælger topcheferne så at tale om, når de forsøger at få ørenlyd?

FN's verdensmål, naturligvis.

I en påskekronik i Jyllands-Posten stimler de øverste chefer i landets store virksomheder sammen om et klart budskab, der rækker ud til en kommende statsminister uanset partifarve.

Ledelserne i Vestas, Ørsted, Grundfos, Danfoss, Arla, Danish Crown og en snes andre kendte virksomheder og organisationer opfordrer valgets vinder til at skrue højt op for ambitionerne, når der skal skrives et regeringsgrundlag.

Det er det uforpligtende papir, der formulerer regeringspartiernes ambitioner for den nye valgperiode.

FN's 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling skal således "skrives ind som en central del af det næste regeringsgrundlag", mener topcheferne.

FN-verdensmålene fra 2015 er usædvanlige, fordi 193 lande forpligtede sig til at nå nogle ret ambitiøse mål for bæredygtighed frem mod 2030. Udover at beskytte miljø og klima handler verdensmålene blandt andet om at afskaffe sult og fattigdom og mindske ulighed i verden.

Topcheferne beskriver, hvordan både virksomheder og organisationer har taget verdensmålene til sig. Det er tydeligt, at mange danske virksomheder har været pionerer inden for klimavenlig teknologi, og en global opmærksomhed på netop den dagsorden skaber nu masser af momentum for dansk eksport.

Ved en konference i februar om FN's verdensmål, der blev holdt på Christiansborg, fremlagde Dansk Industri (DI) friske tal fra en undersøgelse blandt DI's medlemmer. Den viste, at 63 procent af medlemmerne kender til FN's verdensmål - det er dobbelt så mange som for to år siden.

Samtidig svarede ni ud af 10, at de i forskellig grad har fokus på at forfølge nye forretningsmuligheder, der forbedrer virksomhedens sociale eller miljømæssige indvirkninger på samfundet.

Det er selvfølgelig et populært synspunkt at komme med i disse tider, hvor såvel vælgere som politikere er reelt optaget af især klimaforandringerne, men det er ikke hele forklaringen.

Sagt på en anden måde: Det er nemt at nikke ja til de gode intentioner bag FN's verdensmål. Men for dansk erhvervsliv bliver det virkelig interessant, hvis man kan øge eksporten og skabe arbejdspladser på at omfavne de problemer, som verdensmålene skal løse.

Topcheferne i kronikken savner, at politikerne påtager sig et ansvar for at bidrage til en bæredygtig udvikling. Det kunne ske ved at skubbe de offentlige indkøb på 300 milliarder kroner om året i en mere bæredygtig retning, for det vil understøtte dansk erhvervslivs konkurrenceevne i forhold til verdensmålene.

Og der er sikkert meget at hente. Danmarks Statistik offentliggjorde for nylig en overraskende statistik om det offentliges indkøb af elbiler. Den viste, at staten i de seneste to år har købt én (1) bil, der kører på elektricitet.

Lederne i de store virksomheder har vel en pointe, hvis det tal er repræsentativt for statens indkøb af bæredygtige løsninger.

Nu må vi se, hvordan topchefernes budskab - foreløbig hengemt i en kronik i en påskeavis - klarer sig i en stadigt barskere valgkamp.