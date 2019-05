Erhvervsredaktøren: Nu er SAS' overlevelse ikke længere Lars Sandahl Sørensens hovedpine

Efter et halvt års jagt kunne Danmarks mest magtfulde erhvervsorganisation, DI, i torsdags sætte navn på sin nye direktør.

SAS-direktør Lars Sandahl Sørensen slipper strejkende piloter og en tumultarisk situation i luftfartsindustrien til fordel for et job som toplobbyist, og hvordan skal det nu gå?

DI's formand, Lars-Peter Søbye, der til daglig er direktør i Cowi, har i hvert fald holdt ord. Han havde på forhånd understreget, at en ny DI-boss skulle have "forretningsforståelse", og på den måde signalerede han, at DI-bestyrelsen søgte en af sine egne: En direktør fra en medlemsvirksomhed, der virkelig ved, hvad man taler om ude i virksomhederne.

Bookmakere spåede ellers Lars Løkke Rasmussen (V) gode chancer, men de færreste red med på det scenarie. Det havde også været noget af en bombe, hvis statsministeren tre dage henne i valgkampen sagde op for at blive DI-direktør.

Alligevel var det oplagt at spekulere i, om en toppolitiker var på vej ind på den krævende post i spidsen for DI.

Det er mindre end et år siden, at den konservative erhvervsminister Brian Mikkelsen forlod regeringen for at blive direktør i Dansk Erhverv, der er DI's ærkerival.

Det har slet ikke været ualmindeligt at udpege erfarne politikere til at tegne sin organisation. Den tidligere konservative leder Lene Espersen er i dag direktør i Danske Arkitektvirksomheder, og Venstres tidligere forsvarsminister Gitte Lillelund Bech stod i en periode i spidsen for Danske Havne.

Men moden er tilsyneladende skiftet. Se blot på landbrugets lobbyorganisation, Landbrug & Fødevarer, der ellers satsede massivt på kendte politikere til at varetage landbrugets interesser. Først overraskede Venstre-profilen Søren Gade ved at blive direktør i Landbrug & Fødevarer i 2012. Han blev to år senere afløst af justitsminister Karen Hækkerup (S).

Men da Landbrug & Fødevarer sidste år igen skulle vælge en direktør, pegede man på den drevne organisationskvinde Anne Lawaetz Arhnung som landbrugets tunge stemme.

Nu har DI også fravalgt at vælge en kendis og de fordele, det ellers kunne give. Toppolitikere trives med at forhandle et hurtigt kompromis og bagefter stille op til morgenens første radioavis.

DI-topjobbet rummer dog meget mere end hurtige kommentarer. Direktøren for DI skal bruge sin personlige gennemslagskraft til at forhandle overenskomster hjem, der har stor betydning for medlemsvirksomhedernes lønudgifter, og det har fyldt meget i ansættelsesprocessen.

Her har Lars Sandahl Sørensen i øvrigt dugfriske erfaringer fra pilotstrejken i SAS, der efterlod frustrerede passagerer og et kraftigt indhug i flyselskabets forventede 2019-overskud.

Topcheferne i DI-medlemsvirksomhederne har nok rynket panderne over det forhandlingsresultat, der opløste strejken og sendte flyene på vingerne igen. SAS gik med til pæne lønstigninger til piloterne, og kabinepersonalet har allerede varslet et ønske om lignende goder.

Men der er sikkert også en vis forståelse for den særlige situation, SAS står i, og nu er det statskontrollerede flyselskabs overlevelse ikke længere Lars Sandahl Sørensens hovedpine.

Han tiltræder sit nye job 1. august. Dermed nåede DI ikke at få en markant profil klar til den aktuelle valgkamp, hvor erhvervslivet står svagt på den politiske dagsorden.

Det æder formanden Lars-Peter Søbye i sig. Han har - ud af et felt på hele 50 egnede kandidater - udset sig en direktør, der forventes at kunne stå i spidsen for erhvervsorganisationen i de næste mange år.