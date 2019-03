Erhvervsredaktøren: Har alle jyske forretningsfolk gået i samme skole?

Erhvervsmanden Jesper "Kasi" Nielsen har et stort og begejstret publikum i store dele af Danmark. Her er han kendt for sin trofaste, økonomiske støtte på et trecifret millionbeløb til fodboldklubben Brøndby IF og til den senere konkursramte håndboldklub AG København.

Men Kasi-Jesper, som han kaldes efter sit likviderede selskab Kasi ApS, rummer langt mere end det.

Det kan man opleve i en ny portrætbog, som DR-journalisten Ole Hall netop har skrevet. Bogens tilblivelse er en historie i sig selv, for Jesper Nielsen har stillet op til timelange interviews med journalisten, blandt andet i Jesper Nielsens suite på et hotel i Las Vegas sidste sommer.

Siden er Jesper Nielsen blevet rasende på Ole Hall og kalder bogen "Kasi-Jespers Kamp" for noget makværk.

Han er tilsyneladende utilpas med, at Ole Hall har konfronteret en stribe af de forretningsfolk, som Jesper Nielsen har samarbejdet med igennem tiden. Flere af dem tegner et mindre flatterende billede af den ihærdige iværksætter.

Jesper Nielsen er i forretningsverdenen bedst kendt for sit samarbejde med smykkefirmaet Pandora, hvor han tidligt fik eneretten til at sælge Pandoras berømte "charms" på hele det tyske marked.

Historien viser dog, at det ofte ender med ballade, når Jesper Nielsen kaster sig over et projekt, og det skete også med Pandora. Han blev købt ud i 2010, men slås stadig med Pandora om at få del i de overskud, som børsnoterede Pandora skabte i de efterfølgende år.

Senere stiftede Jesper Nielsen smykkefirmaet Endless, der gik konkurs, og siden da det prisbillige smykkekoncept Amazing Jewelry, der efter planen skulle åbne 500 butikker over hele verden på tre år. Det mål er langt fra nået, og mange af de åbnede butikker er hurtigt lukket igen.

Men planerne fik masser af omtale i medierne og udløste mange henvendelser fra firmaer, der gerne ville med på rejsen - herunder et firma i Horsens, der fremstiller butiksinventar. Firmaet udviklede et koncept til Jesper Nielsen og begyndte at producere inventar, men betalingerne udeblev. Da Jesper Nielsens firma gik konkurs, blev Horsens-firmaet kun reddet af sin kreditforsikring og lærte at holde sig langt væk fra Kasi-Jesper i fremtiden.

Beretningen får Jesper Nielsen op i det røde felt, og i bogen er han citeret for, at jyske forretningsfolk er dygtige, men at mange af dem også er "nogle rigtige snydepelse".

Kommentaren faldt under et af de lange interviews på hotellet i Las Vegas, og bagefter satte Jesper Nielsen trumf på:

- Jyderne har bare gået i samme skole, hvor de lærer, at det gælder om at snyde hinanden. Det er med jyder som med jøder. De har alle sammen den holdning, at de skal have deres kreditforsikring på plads, de tager ingen risici, de skal have deres advokater og alle mulige indover, og så er de faktisk ligeglad med, om du tjener penge, siger Jesper Nielsen i bogen.

Bemærkningen har udløst vrede i det jødiske samfund og hovedrysten i erhvervskredse, og det er næppe begrænset til Jylland.

Apropos snyd. Forbrugerombudsmanden skal nu undersøge, om Jesper Nielsen selv har snydt 450 af sine Facebook-venner til at investere hver 10.000 kroner i Kasi-Jespers sag mod Pandora. Nielsen mener at have et milliardbeløb til gode hos Pandora, og det behandles nu i en voldgiftssag. Hvis Pandora ender med at betale, vil de 450 venner få en andel af summen.

Men Jesper Nielsen undlod at fortælle disse venner, at de står bagest i køen, for flere kreditorer, herunder skattevæsenet, har fortrinsret i det tilfælde, at Pandora bliver tvunget til at betale penge til Jesper Nielsen.

Måske kan Kasi-Jesper med fordel nedtone kritikken af andre erhvervsfolk, hvis han fortsat vil have legekammerater til sine projekter. I bogen siger Jesper Nielsen dog:

- Et af de privilegier, jeg vil have i fremtiden, det er, at jeg ikke vil lave forretning med jyder.

Det kan han sikkert også blive fri for.