Erhvervsredaktøren: Discountbutikker åbner i hver ny rundkørsel

De popper op, hver eneste gang en kommune anlægger en rundkørsel: discountbutikkerne.

Eksperterne siger, at vi har dagligvarebutikker nok til at dække en befolkning på 18 millioner mennesker, selv om vi endnu blot er knap seks millioner danskere.

I denne uge kom medlemsejede Coop med regnskab, og det gav et vældig godt eksempel på, at det er svært at holde antallet af discountbutikker nede.

Coop ejer Fakta-kæden, som i årevis har været det sorte får i dagligvarekoncernen og belastet Coop med store trecifrede milliontab.

Fakta var en overgang alt for ivrig efter at åbne butikker, men måtte hurtigt erkende, at mange af dem lå helt skævt. I iveren efter at snuppe en beliggenhed, inden konkurrenterne kom i forkøbet, endte man med butikker, der slet ikke fungerede i forhold til kunderne.

Fra 2009 til 2015 åbnede der 100 nye Fakta-butikker i Danmark, og lige siden har Coop brugt formuer på at lukke næsten lige så mange butikker. Det er vanvittigt dyrt, for butikkerne åbnes typisk med mangeårige lejekontrakter, som det er svært at komme ud af igen - især hvis ingen andre gider at overtage butikslejemålene på de håbløse adresser.

Nu lysner det, og i år forventer Coop-topchef Peter Høgsted, at selv Fakta-kæden kommer til at tjene penge.

Men hov, hvad tænker de i Faktas hovedkontor?

De vil naturligvis gerne åbne endnu flere butikker. Nu går det jo godt. Ugen inden regnskabsaflæggelsen lettede en bramfri direktør for Fakta-kæden, John Hornbech Christensen, sit hjerte over for fagmediet Dansk Handelsblad og sagde:

- Nu er det igen tid til at udvide og tage markedsandele.

Kædedirektøren fremsatte et mål om at åbne yderligere 44 Fakta-butikker inden for de næste tre til fem år.

Dagbladet Børsen bemærkede citatet og konfronterede Peter Høgsted med udtalelserne, som udløste følgende hudløst ærlige replik:

- Han har sgu nok fået en Red Bull for meget i sin iver over, at han gerne vil åbne nye butikker, sagde topchefen til avisen, og så var den vækstplan skudt ned.

John Hornbech Christensen blev i al offentlighed hængt til tørre og fik besked på, at han ikke kan åbne flere butikker uden at få det godkendt i Coops investeringskomité. Og det vil blive afvist, understregede Peter Høgsted og tilføjede, at det med energidrikken Red Bull var sagt med et smil på læben.

Men Fakta-direktøren har ikke nødvendigvis drukket energidrik eller ladet sig forføre at de forbedrede resultater i kæden.

Måske har han skelet til sine konkurrenter, der fastholder at ville åbne masser af butikker. Netto er den klart største kæde herhjemme med over 500 butikker, og kæden er ikke færdig med at vokse. Med et snuptag overtog ejeren, Salling Group, for to år siden alle butikkerne fra den lukkede Kiwi-kæde, og mange af dem blev i en lynoperation omdannet til Netto'er.

Den hurtigtvoksende rival, Rema 1000, er heller ikke færdig med at vokse. Sidste år kom der 22 nye Rema'er til, og i år er målet 15-20 nye butikker. Lidl vil gerne vokse næsten lige så hurtigt.

Årsagen er, at forbrugerne har taget discountkonceptet til sig. Discountbutikker indrettes i dag som lækre minisupermarkeder med et stort udvalg og lave priser. Det oplever man særligt i Gram, hvor Rema 1000 lige har fået tilladelse til at bygge en ny butik.

Den lokale Superbrugsen protesterede og truede med at lukke, hvis Rema 1000 fik en byggetilladelse. Brugsforeningen var klar til at kaste håndklædet i ringen på forhånd med henvisning til, at konkurrencen på Grams dagligvaremarked ville blive for stor.

JydskeVestkysten skrev om sagen, og kommentarsporet under artiklen gik ikke brugsforeningens vej. En af læserne, Bente Helen Nielsen, skrev:

- Så luk. Rema 1000 er også bedre ved folks pengepung.