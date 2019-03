Erhvervsredaktøren: B&O's fremtid skal afgøres nu

Sent natten til tirsdag røg der en mail ud til Bang & Olufsens hårdt prøvede investorer. Næste morgen vågnede de op til drastiske kursfald på folkeaktien fra Struer.

I stedet for at vokse 10 procent om året går B&O nu den anden vej efter et kvartal, der udviklede sig til en katastrofe.

Salget af B&O's flagskibe, de store fjernsyn, var faldet som en sten - med hele 34 procent. B&O's væksteventyr er skrottet, og koncernen forventer et fald i salget på 10 procent i år.

Derfor er B&O-topchef Henrik Clausen treårige økonomiske mål også aflyst, og spørgsmålet er, hvor den historie ender.

Clausen var så sent som i efteråret 2018 en succes for B&O, for i hans periode var det faktisk lykkedes at skabe overskud i den ærkedanske design- og lydvirksomhed.

Aktierne fulgte med op, indtil Henrik Clausen pludselig lige før jul udsendte en nedslående meddelelse til fondsbørsen og aktionærerne. Salget gik ikke, som det skulle, og forventningerne til året kunne ikke indfries.

I tirsdags nedjusterede Clausen igen, og status er, at aktiekursen er mere end halveret inden for det seneste år.

Det blev forklaret, at forhandlerne solgte ud af deres lagre i stedet for at bestille nye varer hos B&O. Samtidig har en indsats med at forbedre forhandlernetværket - og herunder fratage nogle forhandlere deres adgang til at sælge B&O-produkter - ikke givet det ekstra salg, som man forventede.

Omgivelserne efterlyste en bedre forklaring, og den leverede en stribe danske B&O-forhandlere beredvilligt i dagbladet Børsen:

Butikkerne mangler simpelthen nye produkter, der kan hive kunderne indenfor.

- Vi kan jo ikke bare nøjes med at komme med nogle nye farver, sagde Finn Toft, ejer af B&O-butikken i Thisted, til avisen.

Det er ikke kønt, når forhandlere stikker knive i ryggen på deres venner fra Struer, der ellers har rigeligt at kæmpe med. Men man forstår godt de selvstændige forhandlere, der har B&O som deres levebrød:

Vi har for længst lagt finanskrisen bag os. Økonomien blomstrer, beskæftigelsen er rekordstor. Ude i verden tjener designikonerne masser af penge. Alligevel kan B&O ikke få sit salg af luksusprodukter til at hænge sammen. Noget må der ske.

Bestyrelsen har fuld tillid til Henrik Clausen og hans strategi. Bestyrelsesformanden hedder Ole Andersen, der har haft hænderne fulde med en anden formandspost. I Danske Bank vel at mærke, indtil hvidvaskskandalen pressede ham ud.

Han har sikkert fået bedre tid i kalenderen til at drøfte, om B&O realistisk kan bevare sin selvstændighed. Eller om den ældgamle diskussion skal påbegyndes på ny. Om B&O ville klare sig bedre som et varemærke under Apple. Eller under vingerne på koreanske LG, som i forvejen leverer indmaden til de store fjernsyn.

B&O er en stor virksomhed i Danmark med en årlig omsætning på flere milliarder kroner. Men konkurrenterne er enorme ved siden af, og lige nu bliver det gab kun større.

På torsdag fremlægger Henrik Clausen hele regnskabet for det seneste kvartal. Aktionærerne vil forvente, at han også kan begrunde en form for optimisme. I modsat fald kan både hans, Ole Andersens og de hundedyre B&O-fjernsyns tid snart være forbi.