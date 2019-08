AARHUS: Nogle mennesker trives bedst med fast arbejde og faste mødetider.

Andre kan slet ikke sidde stille og har en stærk iværksættertrang. Men hvorfor egentlig?

Er det noget, man lærer i skolen eller derhjemme? Eller er det vores gener, som afgør, hvem der kaster forsigtigheden over bord og bliver selvstændige?

Det prøver forskere at finde svar på.

Mette Nyegaard, der er forsker ved Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet, har nemlig undret sig over det samme, så i samarbejde med en professor i økonomi fra Syddansk Universitet i Odense, Christian M. Dahl, leder hun efter svaret. Men det er ikke så enkelt, skulle det vise sig.

- Iværksættere er enormt vigtige for vores økonomi, så der er stor interesse for at finde ud af, hvilke egenskaber der får folk til at blive iværksættere. Men det gik hurtigt op for os, at det er svært at definere, hvad en iværksætter egentlig er, fortæller Mette Nyegaard.

En af de helt lavpraktiske forhindringer er dataindsamling. For er man "iværksætter", hvis man blot opretter et firma i CVR-registret?

Her viste det sig hurtigt, at mange virksomheder bliver oprettet af revisorer og advokater på vegne af andre. Og samkøring med skattesystemer hjælper heller ikke nødvendigvis, for så fanger man en hel del, som blot udlejer værelser eller sommerhuse - eller har et solcelleanlæg, som er afskrevet over virksomhedsordningen.