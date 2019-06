Er gulvet grim og skummel? Så kan du stadig ringe til Hummel

HORNSLET: "Er gulvet grim og skummel? Så ring til Hummel".

Det er simpelt; det forklarer, hvad hr. Hummel arbejder med, og så rimer det, så sloganet er let at huske. Faktisk er det så arketypisk for de hjemmestrikkede slogans, som mange især håndværkere kører rundt med på bilerne, at Hummels slogan har lagt navn til professor Niels Brüggers bog om fænomenet.

Keld Hummel fortæller, at sloganet har været i andre egne af landet også.

- Min fars onkel Gother Hummel begyndte som gulvlægger i 1937 i København, og der brugte de sloganet. Jeg har også familie på Fyn, som har haft en Hummel-gulvservice i Odense, men det firma eksisterer ikke længere, så vi er vist de eneste tilbage, fortæller han.

Jeanett Hummel, der er tredje generations-gulvlægger er overbevist om, at familiens slogan hjælper på at skaffe firmaet opgaver.

- Vi får da en del bemærkninger. De fleste siger, at det er godt - og de kan i hvert fald huske det. Og det ville da være ærgerligt, hvis sloganet dør, siger hun og lover, at hun aldrig vil droppe sloganet.