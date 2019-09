Entrepreneur Of The Year: Efter flere år med størst fremgang går Sydjylland tilbage

I Syd- og Sønderjylland klarer 238 virksomheder kravene til at være med i kampen om at blive EY Entrepreneur Of The Year 2019. Der er tale om et tilbageslag på 15 procent, efter regionen i flere år har haft den største nationale fremgang.

SYDJYLLAND: Syd- og Sønderjylland har i tre af de seneste fire år kunne fremvise den største fremgang på landsplan i antal virksomheder i vækstkonkurrencen EY Entrepreneur Of The Year.

Sådan var det i både 2015, 2017 og 2018. Men nu er den opadgående kurve knækket.

238 virksomheder præsterer høj vækst i Syd- og Sønderjylland i 2019 og er dermed kvalificeret i konkurrencen mod 279 sidste år. Det er en tilbagegang på 15 procent.

- Erhvervslivet i regionen har rigtig godt gang i hjulene, og vi har mange, der kan præstere høj vækst. Efter to år i træk med den største fremgang, så vender kurven lidt nedad i år, men vi ligger fortsat på et meget højt niveau, siger Michael Anker, Partner i EY og ansvarlig for region Syd- og Sønderjylland i EY Entrepreneur Of The Year.

- Der er et meget stærkt felt i år. Sidst en regionsvinder fra Syd gik hele vejen, vandt den danske finale og repræsenterede Danmark i den internationale finale, var med Aller Aqua i 2017. Jeg er spændt på, om vi mon kunne have en ny landsvinder i feltet i år, tilføjer Michael Anker.

NTG Continent A/S vandt sidste år titlen som EY Entrepreneur Of The Year i Region Syd, mens regionen altså for alvor udmærkede sig året forinden, da regionsvinder Aller Aqua A/S også blev landsvinder.

Årets vinder i Syd- og Sønderjylland bliver fundet ved den regionale kåring tirsdag 5. november 2019.