Energiselskaber halter bagud digitalt

UNDERSØGELSE: 73 procent af alle energiforbrugere ville vælge udelukkende digital betjening, hvis fik rabat.

72 procent er positive over for kunstig intelligens til at monitorere og justere energien i deres bolig, og energiområdet er samtidig det område med den højeste tilslutning inden for kunstig intelligens.

For 50 procent af forbrugerne betyder det ikke længere noget, om de interagerer med kunstig intelligens eller mennesker.

Det er nogle af resultaterne af det årlige forbrugerstudie New Energy Consumer, som gennem svar fra cirka 70.000 globale forbrugere bekræfter, at energiselskaberne halter bagud digitalt.

For 42 procent af de aktive digitale forbrugere mener endda ikke, at energiudbyderne indfrier deres forventninger til de digitale kanaler, viser studiet blandt andet.

- Mange af de danske energiselskaber har fokuseret størstedelen af deres ressourcer på at få deres organisationer og systemer kompatible med kravene fra engrosmodellen. Derudover har fokus været på sammenlægninger af selskaberne og omkostningseffektivisering, forklarer Jens Skov Holm.

Han er administrerende direktør inden for energi- og forsyningssektorerne hos Accenture, som har stået for det internationale studie.

- Energiselskaberne konkurrerer primært på introduktionstilbud som gavekort og produktvarianter inklusive grøn strøm. Der er vækstpotentiale i at knække koden til at skabe en differentierende forbrugeroplevelse, der kan være med til at påvirke forbrugernes valg, siger Jens Skov Holm.