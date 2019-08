En levende kulturby? Ja tak, siger to af festivalens hovedstøtter

- Det er fantastisk, at der er den vedholdenhed blandt vores støtter, for det har vi brug for. Det er et langt, sejt træk, og det har folk respekt for. Det er vi enormt taknemmelige for, lyder det fra Peter Bøgholm.

- Cirka 80 procent af vores budget kommer fra private sponsorater. Sådan har det næsten været fra starten, og det er vores mål, at det skal fortsætte sådan. Også selv om vi fortsætter med at vokse, siger han og tilføjer, at festivalens budget er vokset fra 10 mio. kroner til 23 mio. kroner i festivalens levetid.

Festival hylder fællesskab

Både HD Ejendomme og Nykredits Fond ønsker at støtte H.C. Andersen Festivalen, fordi den er med til at skabe opmærksomhed omkring Odense som en kulturby.

- Ved at støtte festivalen kan vi være med til at fremme kulturen i Odense og Odense som attraktiv by. Festivalen forvandler hvert år byen til et sandt eventyr og giver Odense anerkendelse, synlighed og et godt renomme. Det vil vi meget gerne bakke op om, så vi kan være med til at tiltrække borgere, turister og nye erhvervsvirksomheder, siger Peter Uldall Borch, administrerende direktør i HD Ejendomme.

Ønsket om at støtte lokalt går igen i Nykredits Fond.

- Vi støtter H.C. Andersen Festivals og showet i Munke Mose, fordi festivalen på smukkeste facon lever op til fondens mål om at støtte projekter, der hylder fællesskabet og kommer mange mennesker i nærmiljøet til gavn, siger Nina Smith, formand for Nykredits Fond, og tilføjer, at H.C. Andersen Festivals samtidig opfylder fondens ønsker ved at bidrage til en inkluderende by, der gør noget særligt for at skabe et inspirerende lokalmiljø for borgerne.

Klokken vil blive opført 21.-24. august i Munke Mose, og showet varer en halv time. Showet er for alle, ung som gammel, og det handler om en gruppe børn og deres søgen efter en klokke, men tager også publikum med på en magisk rejse, hvori de selv bliver søgende børn.

Showet er baseret på H.C. Andersens eventyr Klokken.