En forsmag på fremtidens arbejdsmiljø

Industri 4.0 er et stor "buzzword" lige nu. Digitalisering af industrien vil føre til den fjerde industrielle revolution, og det kommer til at ændre vores arbejdsliv og virksomheders forretningsmodeller fuldstændigt. Erhverv+ har talt med to forskere om, hvad vi ved nu om fremtidens indretning af arbejdsliv. Og hvordan man konstruktivt kan tage imod udviklingen.

- Men udviklingen betyder i dag allerede ændrede arbejdsforhold, og dem skal vi begynde at vænne os til. Vi ser for eksempel, at software-robotter og fysiske robotter bliver taget i brug i virksomhederne. Vi bruger også flere apps, der sparer nogle møder væk. Det er altså små ting, men det er mere og mere udbredt.

- En vigtig pointe er, at nok går udviklingen i dag hurtigt, også så hurtigt at mange har svært ved at følge med, men udviklingen bygger i høj grad oven på nutidens teknologi, så der er på mange områder snarere tale om evolution end revolution, siger Annemarie Holsbo og fortsætter:

Nogle af de spørgsmål har flere forskere kastet sig over, og netop nu er Teknologisk Institut i gang med at udforme en rapport for BFA-Industri, der handler om fremtidens arbejdsmiljø. Rapporten bygger på indsamling af viden fra virksomheder og interviews med ledere, medarbejdere og arbejdsmiljørepræsentanter.

Den accelererende teknologiske og digitale udvikling ændrer i øjeblikket på den måde, som virksomheder skaber værdi på, samt på måden, den offentligesektor løser centrale velfærdsopgaver på. Udviklingen går under navnet 'den fjerde industrielle revolution'. Ifølge World Economic Forum dækker begrebet over en kombination af forskellige teknologier, der fører til hidtil usete paradigmeskift i økonomien, i erhvervslivet, i samfundet og for det enkelte individ.Den fjerde industrielle revolution dækker bl.a. over den hastige udvikling inden for digitalisering, robotteknologi, sensorer, Big data, Internet of Things, autonome køretøjer, 3D-print, bioteknologi, kunstig intelligens, materialevidenskab og energilagring.

- Kørende sælgere eller teknikere kan blive helt isoleret, fordi alle arbejdsopgaverne kommer til dem via en tablet. Og telemedicin, der er meget udbredt inden for KOL-behandling, gør, at sygeplejersken ikke opfatter alle aspekter i patientens velbefindende. Det stiller højere krav til kommunikationen, siger hun.

Big Brother 4.0

Kasper Edwards, der er seniorforsker ved DTU Management, er i store træk enig med Annemarie Holsbo og Teknologisk Instituts pointer. Han mener dog, at den største udfordring for arbejdsmiljø 4.0 er overvågning af den enkelte medarbejder:

- Virksomhederne vil benytte sig af systematisk opsamling af data. De måler allerede i dag deres medarbejdere på alle mulige parametre. Det vil fortsætte til højder, som er helt usete i dag, hvis de får lov, siger Kasper Edwards.

Og når målepunkterne bliver flere, har man mulighed for at evaluere ethvert tænkeligt aspekt af medarbejderens performance:

- På fremtidens møder kan man måle på medarbejdernes frivillighed, aktivitet, holdning, sindstilstand, man kan scanne, måle og vurdere ansigtsudtryk. Og man kan jo se efter tendenser. Er der noget der tyder på, at medarbejderen er ved at være utilfreds i sit job?

- Det kan man koble med medarbejderens svartider på telefonen, hvor hurtigt han svarer tilbage på sin mail, hvilken rating han får af sine kunder?

- Ser man det her i et arbejdsmiljøperspektiv, så kan det gå i to retninger. Jeg så en undersøgelse, hvor en virksomhed brugte den her slags data til at vurdere, om en medarbejder var ved at være træt i sin stilling. Ledelsen kunne så tage en snak med vedkommende og høre, om det bare var et udsving i privatlivet, eller om selve stillingen var ved at være forkert til ham. Så kunne de nå at jobrotere og beholde en god medarbejder.

- Den anden grøft er at bruge data til at fyre medarbejdere, der af en eller anden grund præsterer under niveau. Det er problematisk, fordi en algoritme ikke tager udgangspunkt i mennesket bagved, som kan have alle mulige gode grunde til at underpræstere.