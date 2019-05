Elementfabrik bygger på

TINGLEV: Der er stille denne dag.

Der arbejdes dog lidt med vedligehold blandt de mange tonstunge betonelementer, men hos Contiga A/S holdes der generelt fri 1. maj på Arbejdernes Internationale Kampdag. Så ingen produktion af vægge og huldæk denne onsdag.

Stille var der også, da den daværende Tinglev Elementfabrik var gået konkurs, og så var det i 2012 efter et livgivende norsk opkøb op til Karsten Rewitz som ny administrerende direktør at skabe en fremtid for virksomheden.

- Jeg kom fra et job på en frontlæsserfabrik i Braunschweig, hvor jeg havde været i fire år. Og der var mange ting, der ikke var i orden - blandt andet kvaliteten af produkterne, som ikke var den bedste, de havde ikke den finish, de skulle have. Tinglev var kendt for, at det var billigt, men kvaliteten ikke den bedste, og derfor ville fabrikken ikke kunne overleve på den lange bane. Kvaliteten skal bare være i orden, og det arbejdede vi benhårdt på, så det skulle blive helt tydeligt, at kunderne hellere ville handle med os end med konkurrenterne, siger Karsten Rewitz med et langt blik i bakspejlet.

- Vi blev hjulpet på vej af, at der var mere byggeri, og havde en omsætning på 300 millioner kroner i 2011, 2012 og 2013. Det blev til lidt mere i 2014, og i 2015 kom der så et enormt hop. Vi havde sagt ja til for mange ordrer, og vi måtte indføre weekendarbejde i 16 uger og købe produkter ind ved kolleger. Vi nåede en omsætning på 500 millioner kroner, men det er jo ikke holdbart at handle med konkurrenterne og arbejde i weekenden, så vi købte mere udstyr og kunne i 2016 holde den samme omsætning som i 2015, fortæller Karsten Rewitz.