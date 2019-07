Elcon bygger nyt i to etager: Pladsen blev for trang og slidt

Fredericia: Installationsvirksomheden Elcon bygger nyt kontor på Gl. Landevej 80.

Her holder virksomheden til i dag, men den nuværende bygning skal rives ned, så der bliver plads til at bygge nyt. Det oplyser regionsdirektør for Region Syd og specialkompetencer Jens Christian Lundholt.

- Vi mangler plads, for vi har en stor serviceafdeling og en entrepriseafdeling. Desuden var bygningen ved at trænge til en større gang vedligehold. Så vi jævner det eksisterende hus med jorden og bygger nyt i to etager, fortæller han.

Midtjysk Albyg A/S, Aulum, har vundet entreprisen på byggeriet. Elcon stiler efter, at den nye bygning kan blive DGNB-sølvcertificeret, hvilket betyder, at byggeriet lever op til en række krav indenfor bæredygtighed.

- Både Elcon og NRGI, som Elcon er et datterselskab til, har en strategi om at være grøn virksomhed, fortæller Jens Christian Lundholt.