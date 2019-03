Eksporten i solid medvind i januar

Oven på en sløj december var der pæn fremgang for eksporten i januar, hvor der blev eksporteret for 57,7 milliarder kroner. Det på trods af at verdensøkonomien er i slæbegear, og økonomer verden over rynker bryn over udviklingen.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

- Det er intet mindre end imponerende. Særligt set i lyset af den opbremsning vi har set i mange af landene omkring os i det seneste halve år.

- Det viser, at dansk økonomi - indtil videre - har været meget modstandsdygtig over for en lidt svagere europæisk og global vækst, skriver chefanalytiker hos Sydbank Søren V. Kristensen om tallene.

Eksporten af varer steg 7,8 procent og importen 4,8 procent i januar. Det resulterede i et større overskud på handelsbalancen i Danmark end måneden før.

Overskuddet på handelsbalancen var på 9,1 milliard kroner i januar mod 6,5 milliarder kroner måneden forinden.

- Den samlede eksport eksklusive skibe, fly, brændsler med videre steg med 4,2 milliarder kroner fra december 2018 til januar 2019.

- Stigningen fordeler sig på en række varegrupper, men er størst for maskiner undtagen transportmidler, som steg med 1,5 milliarder kroner, skriver Danmarks Statistik.

Statistikerne fremhæver, at eksporten til lande uden for EU steg med tre milliarder kroner i januar.

- Vi glæder os over den gode start på 2019, og håber de positive tendenser fortsætter. Men virksomhederne kan desværre komme til at kæmpe hårdt for nye ordrer.

- OECD har nedjusteret sin prognose for verdensøkonomien. Der er desværre udsigt til skuffende lav vækst på vores vigtige eksportmarkeder i Europa, og samtidig står vi foran et meget kaotisk brexit, skriver chefanalytiker i Dansk Industri Allan Sørensen i en kommentar.