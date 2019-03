Efter prestigebyggeri: Robotopfindere vil revolutionere byggebranchen

- Det roder lidt mere end sædvanligt, undskylder Asbjørn Søndergaard, mens han går gennem døren til produktionsværkstedet.

Arkitekt Asbjørn Søndergaard er medstifter og teknisk direktør for teknologivirksomheden Odico, der laver automatiserede robotter, som blandt andet skal sælges til byggeindustrien. Virksomheden, der ligger i et industrikvarter i det sydøstlige Odense, blev omtalt og ombejlet, da den med stor succes gik på børsen sidste år, og kursen tog endnu et nøk op, da den solgte den første mobile robot, en såkaldt Factory on the Fly, før jul til en dansk kunde fra byggebranchen. Robotten kommer i en container, der kan placeres direkte på byggepladsen, og den betjenes med en Ipad, uden at kunden har behov for kendskab til programmering.

Værkstedets omkring 15 robotter står krumryggede og venter på nye opgaver. Modsat virksomhedens fem håndværkere, der fodrer robotterne med nye materialer, har robotterne ikke brug for hvile. De har forskellige funktioner, men de fleste handler om at skære, bore og fræse. På sin vis er Odicos værksted en blanding af en produktionshal til specialiserede opgaver og et eksperimentarium for robotudvikling. Mellem robotter og tårnhøje flamingoblokke står modeller i beton, flamingo, træ og gummi i alverdens former. Odicos robotter kan blandt andet skære flamingoforme, som kan bruges som støbeforme til beton, og processen med at omdanne en 3d-model til en skabelon, som virksomhedens robotter kan skære efter, er hurtig, og det tager robotten ganske få minutter at føre savklingen gennem den hvide flamingo.

Virksomhedens første succesrobot består af en arm, der deles i to med en savklinge imellem. Den kan save alle tænkelige forme, så længe der er en lige linje mellem klingens to yderpunkter. Dermed kan den lave bølgende og bukkede elementer samt rundinger, så længe formen er konveks. Denne robot har dog én svaghed, elementer med en konkav udhuling. Dette problem kunne klares med en robot, der fræser buer ind i materialet, men efter flere års udvikling kunne virksomheden præsentere en robot, der holder et varmt bøjleblad i metal, der skærer gennem flamingoen.

- Det giver en dobbeltkrum form, som du ikke kan få med en lige tråd. Dermed har du pludselig frihed til at nå alle typer geometrier i et byggeri, så du er helt uden for den begrænsning, som du har med den lige tråd, siger Asbjørn Søndergaard.