Efter lang strid: DSB og personale laver nye lokalaftaler

DSB nåede sent onsdag til enighed om en række lokalaftaler med det kørende personale og de ansatte på stationerne.

Det oplyser DSB og Dansk Jernbaneforbund i en pressemeddelelse.

Lokalaftalerne skal supplere overenskomsterne. De handler blandt andet om arbejdstidsregler, løn- og pensionsvilkår, uddannelse og tillidsmænd.

Dermed sætter DSB og de ansatte punktum på en længerevarende strid, som blev startet af, at DSB løsrev sig fra de statslige overenskomster ved at melde sig ind i den private arbejdsgiverorganisation Dansk Industri.

Siden har DSB opsagt en række lokalaftaler om blandt andet arbejdstid.

Forhandlinger om nye aftaler har efterfølgende voldt kvaler og ført til en række arbejdsnedlæggelser blandt de ansatte, hvilket har påvirket tusindvis af togpassagerer.

Hos Dansk Jernbaneforbund er der tilfredshed med, at aftalerne er på plads, lyder det fra forbundsformand Henrik Horup.

- Vi har kæmpet for fair forhold for vores medlemmer. Det har ikke været let, begge parter har måttet rykke sig undervejs. Men vi er nået i mål, siger han i en pressemeddelelse.

Hos DSB er administrerende direktør Flemming Jensen ligeledes glad for, at togselskabet nu kan se fremad.

- Vi har haft et hårdt, men samtidig konstruktivt forhandlingsforløb. Det vil jeg gerne takke forhandlerne på medarbejdersiden for.

- Og det er særdeles tilfredsstillende, at vi nu har fået et sæt aftaler på plads til gavn for vores kunder, vores medarbejdere og til gavn for DSB, siger han i pressemeddelelsen.

I starten af april blev parterne enige om at sætte turbo på forhandlingerne, og det blev aftalt, at de skulle være afsluttet 1. juni.

Aftalerne blev underskrevet onsdag efter 40 timers maratonforhandlinger.

Med ved bordet var også Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) - det tidligere LO - og Dansk Arbejdsgiverforening.