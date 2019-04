I midten er det Gitte Hasselvig, der i 16 år har været medejer og butikschef for Solo i Haderslev. Nu er hun indehaver af butikken, hvor der fra onsdag er overtagelsessalg. Den nye butik åbner den 2. maj. Her ses hun med Hanne Nissen, der har været i butikken i 14 år og Mia Martinsen, der har været i butikken i et år. De bliver også fremadrettet at finde i butikken. Foto: Stine Hygum