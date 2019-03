Bulk Infrastructure, som er førende leverandør af bæredygtig digital infrastruktur i Norden, er med i det Google og Facebook-ledede konsortium, der står bag det fiberoptiske, transatlantiske Havfrue-kabel, som går i land nord for Esbjerg, og nordmændene har købt omkring 45.000 kvadratmeter jord i Kjersing bagved lastbilvirksomheden MAN. Det er her, det nye 18 MW store, skalérbare "carrier neutral co-location"-datacenter skal ligge, idet nordmændene er af den opfattelse, at Esbjerg-lokationen vil spille en central rolle, som giver forbindelse til datacenterudbredelserne inden for Danmark og Norden mere bredt.

Esbjerg Kommune: Meget kort tid efter, at Facebook forsvandt over hegnet og meldte pas på byggeriet af et nyt, gigantisk datacenter ved Andrup, tager en anden virksomhed første spadestik til sit topmoderne datacenter i Esbjerg.

Ifølge Bulk bliver centret i Esbjerg et centralt strategisk udgangspunktet for deres tilstedeværelse i Danmark og i Norden.

"Vi ser frem til at udbygge vores tilstedeværelse i Danmark, først med undersøiske fiberkabler og nu med et nybygget datacenter. Dermed udbygges netværket og kapaciteten til Esbjerg, hvilket skaber en naturlig indgang til Bulk's store nordiske bæredygtige og omkostningseffektive digital infrastruktur. Placeringen i Esbjerg er perfekt i forhold til at etablere et neutralt digitalt knudepunkt i Danmark, og det vil komme vores danske så vel som internationale kunder til gode", siger Peder Nærbø, bestyrelsesformand og ejer af det norske selskab Bulk Infrastructure AS, i virksomhedens pressemeddelelse.

Borgmester i Esbjerg Kommune Jesper Frost Rasmussen glæder sig over at byde Bulk Infrastructure velkommen til Danmark og til Esbjerg.

- Vi har sat os et mål om at blive et digitalt knudepunkt med Havfrue-kablets ankomst, og med dagens spadestik forventer jeg, at vi tager hul på et nyt erhvervseventyr i Esbjerg. Bulk Infrastructure har valgt en placering i et af Esbjergs industriområder, Kjersing, og hele området har stor potentiale fordi det egner sig ekstremt godt til datacentre, og heldigvis er der plads til flere. Samarbejdet med Bulk Infrastructure har været intensivt og meget konstruktivt, og vi er godt rustet til netop at servicere denne type virksomheder, siger Jesper Frost Rasmussen.