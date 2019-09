Flere end 300 potentielle kandidater skal skæres ned til 120 iværksættere i startup-kategorien i EY Entrepreneur Of The Year 2019. Feltet har aldrig været større og stærkere.

DANMARK: Der er masser af grøde i iværksættermiljøet i Danmark, og kampen om at kunne kalde sig EY Entrepreneur Of The Year i startup-kategorien bliver hårdere end nogensinde.

Det fortæller Per Frandsen, forretningsudvikler hos EY og ansvarlig for startup-kategorien:

- Vi har kigget på mere end 300 potentielle kandidater i kategorien. Flere er kvalificeret til at være med end nogensinde før, og feltet har aldrig været stærkere. Det er en kæmpe udfordring at skære deltagerne ned til de 120 startups, som vi vælger ud til interview - 20 i hver af vores seks regioner.

EY Entrepreneur Of The Year har fundet frem til de mange nye forretningspotentialer sammen med samarbejdspartnerne Danske Bank og Vækstfonden. De tre partner gennemfører for tiden udførlige interview med de udvalgte deltagere - denne del foregår ofte også i samarbejde.

- I konkurrencen fokuserer vi blandt andet på, om iværksætteren har de rigtige kompetencer og en skalérbar forretningsmodel. Virksomheden skal ikke nødvendigvis være født globalt, men der skal være mindst ét årsregnskab, som viser, at der er kunder til produktet, forklarer Per Frandsen.