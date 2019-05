Drop alle jobtitler og ledere med Holocracy

Holocracy kan nemt misforstås således, at alt blot sættes fri. En slags anarki hvor alle følger det, de er passionerede omkring, men der er fortsat struktur og hierarki i holocracy - blot ikke baseret på hverken management eller den form for "titel-hierarki", som man kender det fra den konventionelle tænkning omkring organisering og ledelse.

Det basale mål med holocracy er at give mulighed for distribueret beslutningstagning samtidig med, at der gives mulighed for, at alle kan arbejde med det, de gør bedst.

Verdens førende spiludvikler Valve, verdens største e-commerce forretning Amazon og små og mellemstore virksomheder over hele verden er begyndt at eksperimentere med den organisationsform, man kalder for 'holocracy'.

Holocracy i praksis

For medarbejderne indebærer holocracy, at man kan arbejde med flere forskellige roller i organisationen. Hvor du traditionelt set vil have en jobtitel, der dels definerer dit arbejdsområde og dels din grad af autoritet, så er holocracys struktur med roller væsentligt anderledes.

At have en rolle vil sige, at man indgår i de førnævnte cirkler, som ofte vil overlappe hinanden. For den enkelte medarbejder betyder det altså en hverdag, hvor man ikke er låst i titlen eller autoriteten, men kan skifte rolle løbende alt efter behov, passion med mere.

Nogle vil have forbindende roller, typisk betegnet links, hvilket vil sige, at de sidder i flere cirkler og sørger for, at disse cirkler arbejder i overensstemmelse med organisationens overordnede mission og målsætning.

Hvis ovenstående kan lyde noget fluffy, så er det fuldt forståeligt, men også et udtryk for, at man ikke har prøvet at arbejde med holocracy i praksis. Modstanden er forståelig, for holocracy gør op med vores dogme om, at det fungerer bedst med klare titler og autoriteter.

Samtidig hører jeg ofte den bekymring, at hvis man blot kan vælge roller ud fra sin passion, så vil alle vælge "det kedelige" fra, og ingen tager sig af rugbrødsarbejdet. Imidlertid viser studierne af holocracy, at det ikke er tilfældet i praksis.

Netop den langt mere åbne og transparent tilgang til at drive en organisation giver nemlig den enkelte en markant større følelse af medejerskab og ansvar. Kollektivet bliver selvregulerende, og der bliver en følelse af, at man netop ikke ønsker at lade ting flyde eller blot kan fraskrive sig ansvaret for noget, fordi det måtte være kedeligt, rutinepræget eller lignende.

I stedet opnår man med holocracy netop den kultur og den entreprenante ånd, som så mange organisationer sukker efter for tiden.