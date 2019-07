Drømmen om café i stalden viste sig bæredygtig

For Yen og Kim Bonde Petersen er det et fælles projekt at drive Emmashave, men det er hende, der laver al maden i det åbne køkken, mens de op til 80 gæster sidder ved borde i gårdens tidligere stald. Foto: Monas Østerlund

I en tidligere stald langt ude på landet har ægteparret Yen og Kim Bonde Petersen fyldt op af cafégæster.

BJERT: - Er I rigtig kloge?, spurgte en ven, da Yen og Kim Bonde Petersen besluttede at bygge den tidligere stald på deres gård om til en café. Gården syd for Kolding ligger knap en kilometer inde ad en lillebitte snoet vej, der ender blindt, så det kunne da også virke som en stor udfordring at få gæster til at finde helt ud til Emmashave, som stedet hedder. Men Yen Bonde Petersens drøm om at drive en café, hvor hun kan udfolde sin lyst og evne til at lave mad, har vist sig bæredygtig. Det er kun knap to år siden, Emmashave åbnede i den totalt renoverede staldbygning, og gæsterne kan sagtens finde derud. Både til brunch hver søndag og til selskaber - konfirmationer, barnedåb, bryllup og runde fødselsdage. - Faktisk har vi det luksusproblem nu, at vi ofte må sige nej til nogle, der gerne vil have en plads til vores søndagsbrunch, fortæller Kim Bonde Petersen. I begyndelsen arbejdede Yen Bonde Petersen fortsat ved siden af som sygeplejerske, men hun bruger nu al sin tid på at drive stedet, mens hendes mand hjælper til i det omfang, han kan ved siden af arbejdet som administrerende direktør i kornforædlingsvirksomheden Nordic Seed i Galten mellem Aarhus og Silkeborg. Når hun ikke lige står i det åbne køkken og laver mad til gæsterne i lokalet, har Yen Bonde Petersen travlt med alle de funktioner, der hører til at drive sådan et hus. Fra rengøring af toiletter til dyrkning af grøntsager, for en vigtig del af konceptet bag Emmashave er, at så meget som muligt er hjemmeproduceret på de fem hektar, der hører til gården. Udenfor går 190 høns, som leverer æg til både cafékøkkenet og den tilhørende gårdbutik, og lige nu modner de mange jordbær på marken. Kartofler gror også lige uden for vinduerne, og i de to store drivhuse har Yen dyrket tidlig salat, og snart følger friske tomater.

Emmashave



Derudover bruges stedet til fester og andre arrangementer.



Gården er oprindeligt en æbleplantage, som Kim Bonde Petersens forældre købte af en Emma Dall - deraf navnet Emmashave.



De 190 æglæggende høns sørger for friske æg til søndagsbrunchen, og desuden sælges æggene i gårdbutikken. Foto: Mona Østerlund

Svært at få finansiering Da Yen og Kim Bonde Petersen besluttede at bygge stalden om, anede de ikke, om det ville lykkes at gøre en forretning ud af Emmashave, og den usikkerhed var de ikke alene om. Kreditforeningen ville ikke være med. - Heldigvis er vi begunstiget af, at jeg har et godt job, så vi selv kunne lægge penge i projektet, siger Kim Bonde Petersen. I alt har parret nok investeret omkring 2,5 millioner kroner, vurderer han. Men så er der også lagt en kilometer jordvarmekabler ud under marken, så det både kan varme festlokalet og parrets private bolig op, mens taget er plastret til med solceller. Kim Bonde Petersen og hans voksne sønner brugte i fire år deres fritid på at lave så meget som muligt selv. For eksempel kastede de sig ud i at mure væggene op indvendigt og har brugt 28.000 mursten til det. Derudover kom udgifter til alt inventaret. - Man skal købe utroligt mange ting til sådan et sted. Stole, borde, tallerkner, bestik. Alt, siger Yen Bonde Petersen. Her bagefter kan Kim Bonde Petersen konstatere, at man med fordel kan gange med pi ved sådan et projekt: For det bliver tre gange så dyrt som forventet og tager tre gange så lang tid, når man gør det selv. Han mener, det er vigtigt at tænke i kvalitet. Både når det gælder indretningen og maden. - Folk er ret fordringsfulde i dag, så selv om jeg fra starten tænkte, at vi kunne indrette med genbrug, er det godt, vi valgte anderledes, mener han. Fordi det var så usikkert, om det kunne lade sig gøre at trække gæster til stedet, havde parret også både en plan B og C, hvis A ikke lykkedes. Plan B var at udleje huset som forsamlingshus, og plan C at bygge det om til en lejlighed.

Udenfor kan man godt se, at bygningen har været stald førhen. I dag er der stort indgangsparti i gavlen, og der er lagt fliser ud, så stedet også er handicapvenligt. Foto: Mona Østerlund

Ingen markedsføring Emmashave har ikke brugt penge på annoncering, men satser udelukkende på den effekt, tilfredse gæster har. Hvis 60 brunchgæster tager glade og mætte derfra en søndag, er de gode ambassadører for huset. - Vi har da også stamgæster, som allerede har nået at holde fire-fem arrangementer her, siger Yen Bonde Petersen. Det er især folk fra lokalområdet, der kommer, og søndagsbrunchen er blevet populær som ramme om fødselsdagsfejring for familier, der måske booker et bord til 10-15 personer og så klarer gæstebuddet på den måde. Mens gæsterne spiser, kan de nyde udsigten ud over markerne og over til Skamlingsbanken et par kilometer væk. Det er ifølge værtsparret også med til at trække nogle til.

Skal kunne lide mennesker I dag kan driften af Emmashave give en løn til Yen Bonde Petersen, og for Kim Bonde Petersen er alt det praktiske arbejde med at holde udenomsarealerne og hjælpe til i weekenderne en kærkommen afveksling fra hverdagens megen tid ved skærm og skrivebord. Desuden er der tilknyttet en håndfuld medarbejdere, som hjælper til i køkkenet ved arrangementerne. At drive sådan et sted kræver ud over masser af arbejde, at man godt kan lide mennesker, pointerer parret. - Det dur altså ikke, hvis man er introvert, som Kim Bonde Petersen udtrykker det. Både han og hans kone nyder at møde alle de mennesker, som kommer på gården, men de er dog også godt tilfredse med, at stuehuset ligger lidt tilbagetrukket, så der også er en privat del. Hvordan stedet skal udvikle sig, ved de ikke helt. Det er meningen, at gårdbutikken skal udvides, og Kim Bonde Petersen drømmer om at få gode, danske oste fra små mejerier på hylderne. Dem køber de i forvejen til cafeen, så det ville passe godt. Til gengæld er en oprindelig plan om at sælge lokalt kunsthåndværk og at presse rapsolie ikke blevet til noget. - Mange ting er blevet anderledes, end vi havde forestillet os, men det er blevet langt bedre, end vi havde turdet håbe på, siger Kim Bonde Petersen.