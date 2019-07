Diskret maskinforhandler med flere end 1000 kunder i kartoteket

- Hun har styr på finanserne. Og hun er god til at få pengene hjem. Vi tjener godt nok til, at vi begge får vores udkomme, ellers ville vi jo ikke blive ved. I 2008-09 havde vi underskud, men siden er det bare gået fremad.

- Vi sælger i gennemsnit to maskiner om ugen og er nok mest kendt for at sælge båndsave fra Bomar. Det er i hvert fald de mest populære maskiner, vi har. Dem har vi solgt i 24 år og leveret cirka 2500 af, siger Jørgen Christiansen, der har sin kone til at hjælpe sig med regnskabet:

- Kunderne er ikke så trofaste længere, de sjakrer meget rundt, men vi har da flere end 1000 kunder i kartoteket. Vi gør meget i brugte maskiner og har ene-agenturet for import, salg og service for fabrikker i Tyskland, Tjekkiet, Polen, Japan og Taiwan, der er meget stærk på værktøjsmaskiner.

Kunderne kender bagdøren, hvis de vil indenfor. Her sidder ægteparret Jørgen og Lillian Christiansen og handler med maskiner over hele verden.

Kun to ansatte

JCV MachineTools har et stort leveringsprogram fra de 10 agenturer at gøre godt med, og det er med årene blevet til mange leverancer af både lette og tunge maskiner, blandt andre en 45 ton tung portalfræsemaskine fra Taiwan, og Jørgen Christiansen har handlet med store danske virksomheder som Danfoss og Maersk, der skulle bruge en maskine til koncernens filial i Chile.

Og hvor mange ansatte er der så i JCV MachineTools?

- Kun os, siger Jørgen Christiansen og peger på sin kone, der sidder bag skrivebordet.

- Vi har været oppe på at være fem-seks stykker i alt. Til sidst havde jeg kun en montør, der havde været her i 26 år. Da han gik på pension, valgte jeg at bruge freelance montører. Jeg kan bruge dem alt efter, om det skal være el, styring, mekanik eller hydraulik, de er eksperter i. Men jeg kan da også godt tage en kedeldragt på og være med til at stille en maskine op.

Jørgen Christiansen udnytter sin store viden, når der skal handles maskiner, og han tager stadig til messer i Tyskland, Tjekkiet og Taiwan og møder kunder. Ellers bruger han ikke de store armbevægelser, og han har aldrig reklameret ret meget.

-Min fordel er, at jeg repræsenterer en række mindre agenturer, de store virksomheder har jo deres eget. Det er den vej, udviklingen går, siger maskinforhandleren.

Hans mangeårige erfaring og store kontaktflade er et stort plus for virksomheden, som fortsat vil være leveringsdygtig i blandt meget andet båndsave fra Bomar, vertikale CNC bearbejdningscentre fra Manford, drejebænke fra Jessey og boremaskiner fra Maxion.

I udstillingen kan man opleve både brugte og nye maskiner. Og så lige huske, at bruge bagdøren, hvis man vil indenfor.