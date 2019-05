PADBORG: Hvis den danske transportbranche skal levere de kraftige CO2-reduktioner frem mod 2030, som EU netop har besluttet, skal der biogas i tankene på de danske lastbiler, og barriererne herfor skal ryddes af vejen.

Ellers risikerer statskassen, at en stor del af den tankning, der foregår i Padborg og skæpper godt i statskassen, rykker udenlands. Og Danmark risikerer at gå glip at et stort biogasmarked.

Det var budskaberne til energiminister Lars Christian Lilleholt (V), da Padborg Transportcenter og en række virksomheder fra transportbranchen og gasbranchen var til møde med ministeren.

- Vi er meget bevidste om, at vi er en branche, der udleder meget CO2, og at vi har et stort medansvar for at bidrage til den grønne omstilling. Derfor hilser vi EU's beslutning om, at nye lastbiler skal udlede 30 procent mindre CO2 i 2030 velkommen, siger Finn Sørensen, direktør for Padborg Transportcenter.

Han påpeger samtidig, at der er flere udfordringer, der bremser for denne udvikling:

- El- og brintlastbiler er fremtidsmusik. Den eneste reelle mulighed frem mod 2030 er at få lastbilerne til at køre på naturgas, kaldet LNG, eller endnu bedre biogas, kaldet LBG.

- Den udvikling vil vi i transportbranchen mægtig gerne i gang med. Men i Danmark udnytter vi slet ikke det store biogaspotentiale, der ligger i den kæmpe mængde biomasse, som landbruget producerer. Vi udnytter kun 10-15 procent.

Skalerede man produktionen af biogas op, vil den ifølge Institut for Ingeniørvidenskab på Aarhus Universitet kunne holde op mod 101.000 lastbiler kørende. Den miljømæssige gevinst for både landbruget og transportbranchen vil være enorm.

- Derfor er det også bekymrende, at der lige nu lægges op til en kraftig opbremsning for etablering af nye biogasanlæg i Danmark, siger Finn Sørensen.