Frem til 10. juni er der mulighed for at ansøge om op til 100.000 kroner til rådgivning omkring digital omstilling og udvikling af e-handel. Og det kan betale sig at hoppe med på den digitale bølge, for digitalisering er med til at øge omsætningen.

DANMARK: Hop med på den digitale bølge og øg omsætningen.

Det er konklusionen i en rapport fra Væksthus Syddanmark. Rapporten udkom i 2018, inden væksthuset blev til henholdsvis Erhvervshus Fyn og Syd. Men det ændrer ikke på, at digitalisering betaler sig.

Undersøgelsen viser nemlig, at virksomheder, der er højt digitaliserede, er lykkedes med at øge omsætningen med 789 millioner kroner fra 2015 til 2017. Det er syv gange mere end virksomheder, der er lavt digitaliserede.

Rapporten baserer sig på svar fra mere end 1000 virksomheder i Region Syddanmark. Effekten af digitaliseringen er sket ud fra beregninger fra Danmarks Statistik.

Ud over en øget omsætning viser effektmålingen fra Danmarks Statistik også, at udviklingen i antallet af årsværk følges med udviklingen i graden af digitalisering. Rapporten viser således, at de højt digitaliserede virksomheder er steget med 499 årsværk fra 2015 til 2017, mens de lavt digitaliserede virksomheder kun er steget med 165 årsværk i samme periode.

Derfor er der god grund til at læse videre omkring muligheden for at søge om penge til rådgivning omkring digitalisering.