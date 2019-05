Det du skal vide om befordringsfradrag

Befordringsfradraget er det mest brugte af alle skattefradrag. For indkomståret 2017 indtastede 1.159.381 borgere et samlet befordringsfradrag på i alt 20,6 mia. kroner. I gennemsnit 17.768 kroner for hver.

De fleste ved godt, at man som udgangspunkt er berettiget til befordringsfradrag, når man bor mere end 12 km fra sit job og derfor har over 24 km daglig transport, men det er ikke det samme som, at reglerne er helt enkle.

Revisorklummen BDO Partner og statsautoriseret revisor Anders Schweitz Jensen



Transportformen er ligegyldig Fradragssatserne er de samme, uanset om du cykler, kører på knallert, bruger offentlig transport, kører i egen bil eller sammen med andre. I 2019 udgør fradraget 1,98 kroner pr. kilometer for daglig transport over 24 kilometer og op til 120 kilometer og 0,99 kroner pr. kilometer derudover. Bor du i en udkantskommune, gælder den høje sats også for kørsel over 120 km pr. dag. I 2017 var der ifølge Skat faktisk hele 432.121 borgere, som beregnede sig ekstrafradrag efter denne særregel, fordi de altså bor i en yderkommune og har mere end 60 kilometer på arbejde.

Faktisk kørselsafstand tæller Kører du i egen bil, bestemmer du selv ruten. Du kan få befordringsfradrag for din faktiske kørselsrute, selvom den måske ikke er den korteste, hvis den til gengæld er hurtigere. Kører du med offentlig transport, udregnes fradraget efter normalafstanden i bil.

Faktiske antal arbejdsdage Skat regner med 216 arbejdsdage pr. år, men hvis du faktisk arbejder flere dage, er du selvfølgelig berettiget til fradrag for de flere dage. Til gengæld er du ikke berettiget til befordringsfradrag på dage, hvor du på grund af for eksempel afspadsering, hjemmearbejde, sygdom, barselsorlov eller ferie ikke har taget turen til arbejdspladsen.

Fradrag fra folkeregisteradressen Det kræver håndfast dokumentation for de faktiske bopælsforhold, hvis befordringsfradraget skal regnes fra andre steder end din folkeregisteradresse. Det viser en nylig offentliggjort dom fra Østre Landsret. For dem, der bor i sommerhus en del af året, kan befordringsfradraget ikke regnes herfra, hvis dette ligger længere væk fra arbejdspladsen end folkeregisteradressen.

I tilfælde af flere job Det er den samlede daglige transport, som er afgørende for befordringsfradraget. Hvis du kører to gange til samme arbejdsplads på én dag, eksempelvis på grund af et aftenmøde, eller hvis du har et lønnet fritidsjob på nogle dage, så er det den samlede transport ud over 24 kilometer pr. dag, som giver ret til fradrag. Det er langt fra alle klar over. Hvis du har et lønnet fritidsjob som fitnessinstruktør to gange om ugen i 40 uger af året, er du berettiget til et årligt befordringsfradrag på 1.584 kroner for kørslen hertil, selvom fritidsjobbet kun ligger i en afstand af 10 kilometer fra din bopæl, hvis du også er berettiget til befordringsfradrag for din transport til dit almindelige arbejde på de samme dage.

Regler for studerende Studerende på SU er ikke berettiget til befordringsfradrag for transporten til og fra studiestedet, men er berettiget til fradrag for kørsel til et lønnet studiejob.

Arbejdsgiverbetalt transport Har du firmabil, eller bliver du hentet og bragt af en kollega i en af firmaets biler, for eksempel i en vare- eller mandskabsvogn på gule plader, er du ikke berettiget til befordringsfradrag. Det samme gælder, hvis du modtager skattefri kørselsgodtgørelse for turen.