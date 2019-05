Det altid åbne værksted

AABENRAA: Pladshunden Sally, en imødekommende labradoodle, der i bogstaveligste forstand kender sin plads, luftes dagligt af en handicappet mand. Han kender også sin plads.

Og det gør Lars Hansen om nogen. Han er sammen med sin kone Tanja, der står for det administrative, indehaver af HLT Service, et ekspanderende bilværksted tæt på havnen i Aabenraa, der er åbent på flere måder.

- Vi har haft firmaet i 10 år, og vi har altid lagt vægt på, at vi er til for kunderne. Derfor har vi åben fra seks til seks seks dage om ugen, altså også om lørdagen. Og der er kunder nok til det, siger Lars Hansen, der modsat mange andre i branchen ikke skriger efter arbejdskraft.

- Vi kunne da godt bruge nogle højt uddannede teknikere, men vi har altid en masse lærlinge, og dem sørger vi for at ansætte bagefter. Vi sender dem på teknisk skole i Viborg. De har godt af at komme væk hjemmefra, og så ansætter vi dem efter de fire år, uddannelsen tager. Vi har et godt samarbejde med Jobcentret og tager både voksenlærlinge og folk, der har haft det lidt svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet og skal til arbejdsprøvning eller omskoles, ind. Vi har et godt eksempel med en, der var på kontanthjælp og havde haft det lidt svært. Han kom i lære hos os, fik topkarakter i sin svendeprøve og blev efterfølgende selvstændig, forklarer han.