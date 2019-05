Sofakompagniet har siden etableringen i 2012 oplevet vækst på mere end 25 procent om året og omsætter i dag for over 200 millioner kroner.

DANMARK: - Vi har et klart et omsætningsmål. Som samlet selskab skal vi nå en milliard kroner i omsætning inden for en tre år. Den kraftige vækst skal vi primært opnå i Europa, siger Sofakompagniets adm. direktør, Henrik Andersen. Han tænker på nye markeder i for eksempel Østrig og Frankrig, hvor man er meget glade for dansk design. Henrik Andersen ser vækstmuligheder i e-handel på møbelmarkedet, som fortsat er i sin vorden herhjemme med måske fem procent af omsætningen, mens man i England ligger på 12 procent og i USA på 15 procent. Henrik Andersen har en forventning om, at væksten fortsætter, fordi man har en fin kendskabsgrad til produkterne i Danmark, men er også til stede med Sofakompagniet-konceptet i 10 lande. Udover Danmark er det Tyskland, Holland, Belgien, Sverige, Norge, Polen, Schweiz, Sydafrika og Vietnam: - Vores vækst fortsætter, fordi der er en stor efterspørgsel på godt dansk design. Flere og flere forbrugere får øjnene op for, at man faktisk godt kan købe tingene på nettet til en lavere pris. Vi vil gerne udfordre møbelbranchen, som efter vores mening er lidt konservativ. Når han siger konservativ, mener han, at Sofakompagniets forretningsmodel er mere dynamisk og fleksibel. Man har egne designere og kan bringe kvalitetsprodukter og godt design til markedet meget hurtigere end konkurrenterne.

Et stort varelager i Korsør sikrer, at man kan overholde en leveringstid på under en uge. PR-foto

Svensk kapitalfond Sofakompagniet er i familie med virksomheden Scandinavian Design, som Henrik Andersen også er adm. direktør for, og siden 2008 har man haft succes. Minimum 25 procent vækst hvert år, og nu ligger omsætningen på over 400 mio. kroner om året for virksomhederne totalt. Man designer sofaer i Danmark og producerer dem i Vietnam og distribuerer enhederne ud til kunderne. I de senere år har Sofakompagniet skabt pæne overskud, i 2015 3,7 mio. kroner og 5,6 mio. kroner i Scandinavian Design, i 2016 4,9 mio. kroner for Sofakompagniet og 11,8 mio. kroner i Scandinavian Design, mens 2017 endte med et underskud hos Sofakompagniet på ca. 900.000 kroner, mens Scandinavian Design endte på 12,2 mio. kroner. Underskuddet forklarer adm. direktør Henrik Andersen med, at man har fået en svensk kapitalfond med ombord som investor. - Vi tror, vi har et koncept, som mange flere skal have gavn af. Godt dansk design til nogle andre priser, end man ellers ser. Vi har brugt meget energi på at styrke hele fundamentet, det vil sige organisation og it-systemer, siger Henrik Andersen. Han vil ikke ud med, hvor mange penge der er investeret, men for to år siden sad der 14 medarbejdere på kontoret i Korsør, i dag arbejder 40 medarbejdere på hovedkontoret i Ringsted. De håndterer to virksomheder i dag, Sofakompagniet, der sælger direkte til private, og Scandinavian Design, der producerer wholesale til møbelkæder.

Mangler i markedet Henrik Andersen forklarer væksten med, hvordan virksomheden lægger sit fokus. - Der er ingen tvivl, at væksten er kommet, fordi vi kommer med noget, der mangler i markedet. Vi har stærkt fokus på design af produkter, det er allervigtigst at skabe design. Vi bruger rigtig meget tid på innovation af nye produkter, siger direktøren og tilføjer, at man med designkonceptet forsøger at tage afstand fra den øvrige møbelbranches tendens til at være drevet af priskampagner og før- og nupriser. - Der er vi mere præget af at have ærlige, faste priser. Vores forretningsmodel er et standardprogram med faste priser året rundt.

Logistikkoncept En af nøglerne til succes ligger i hele virksomhedens logistikkoncept. Virksomheden er en relativ stor kunde hos Mærsk, der sejler cirka 60 40-fodscontainere til Danmark hver måned. De mange møbler bliver håndteret i Ringsted af en supply chain manager og hans to medhjælpere. - Vi tror så meget på de møbler, vi vælger til vores standardsortiment, at vi faktisk lagerlægger dem på et centrallager i Korsør. Vi har cirka 400 aktive varenumre, der som standard bliver holdt klar på lager til hurtig levering fra det 12.000 kvadratmeter store lager, forklarer Henrik Andersen. På den måde er Sofakompagniet i stand til at levere et produkt inden for en uge. Virksomheden bestræber sig på, at 95 procent af varerne skal være tilgængelige. - Når vi ved, at leveringstiden er afgørende i beslutningsprocessen for mange af vores kunder, har vi valgt at investere i lager, hvor alle vores standardvarer er på lager, siger Henrik Andersen. Sofakompagniet har showroom i blandt andet Aarhus og Odense.