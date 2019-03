Den store oprydning: Mød skattechefen der skal hive 1000 milliarder hjem hvert år

Merete Agergaard har ansvaret for at hive 1000 milliarder kroner hjem i skatter og afgifter hvert år. Avisen Danmark har mødt skattedirektøren, der har været med til at bygge et nyt skattevæsen op fra bunden.

- Jeg startede med at lave min egen analyse af, hvad der havde ført Skat frem til den situation. Det har andre også gjort, men min egen konklusion er, at summen af mange ting har ramt organisationen, siger Merete Agergaard.

Det skulle vare kort, for samtidig besluttede skatteminister Karsten Lauritzen (V) at nedlægge Skat og bygge hele skattevæsenet op forfra. Merete Agergaard skulle bidrage med sit bud på, hvordan det skulle gøres.

Fra Merete Agergaards kontor er der udsigt over Københavns Nordhavn og Oslobåden. Herfra udfylder hun en af de mest komplekse offentlige stillinger i Danmark, imens skattevæsenet er under massiv forandring.

Skat: I disse dage går det løs. 4,6 millioner danskere kan åbne deres årsopgørelser og se, om de skal have penge tilbage i skat - eller om der venter et skattesmæk.

Men samtidig bruges der meget energi på oprydning. Det er ikke muligt at opgøre antallet af medarbejdere, der reelt rydder op efter de mange sager, der er opstået, siden Skat blev etableret i 2005 som en samlet skatteforvaltning under staten.

- Den nye skatteforvaltning gør, at nogle af de problemer, der opstår, bliver bragt frem til ministeren, hvor de måske hører til. Før kunne de svømme rundt nede i maven på en stor organisation, der selv skulle finde ud af at håndtere problemerne, siger Merete Agergaard.

Men inden da skulle Merete Agergaard drive det gamle Skat videre. Skattevæsnet skaffer ca. 1000 milliarder kroner hjem til den offentlige sektor hvert år, og den daglige drift må ikke lide under, at man samtidig sprænger hele myndigheden i luften og begynder forfra.

Hun fortæller om hårde effektiviseringer, der skulle opnås, inden de nødvendige it-systemer var på plads. Om et ansættelsesstop, der skabte problemer, når medarbejdere med tunge kompetencer gik på pension. Og frem for alt om en uklarhed om ansvar, roller og kompetencer i Skat.

Mangelfuldt regnskab

For nylig var der igen kritik fra statsrevisorerne, der havde svært ved at godkende statens regnskab for 2017. Regnskabet ledsages af bemærkninger om, at det er svært nøjagtigt at afstemme forholdet mellem anførte værdier og reelle værdier. Forskellen kan være et milliardbeløb.

- Alle har en forventning om, at en skattestyrelse kan aflægge et korrekt regnskab. Det arbejder vi hårdt for og har gjort det i lang tid. At det ikke lykkedes i 2017 er et udtryk for problemernes omfang, og det er fuldt berettiget, at det får kritik, siger Merete Agergaard.

Hendes folk sidder nu med statsregnskabet for 2018, og hun konstaterer blot, at der er udsigt til forbedringer i kvaliteten af regnskabsmaterialet.

Med lukningen af Skat og åbningen af de nye styrelser fulgte også en check på 10,5 milliarder kroner fra regeringen samt mulighed for at ansætte 2000 nye medarbejdere i skattevæsnet.

Mange af pengene skal bruges på nye it-systemer, der henover en lang årrække skal erstatte gamle løsninger, der i nogle tilfælde stammer helt tilbage fra 1960'erne.