Den første var go' - nu skriver slogansamler bog nummer to

Professor Niels Brügger har siden 1999 samlet på sjove amatørslogans. Nu er han ved at have materiale til sin næste bog om fænomenet.

- I bogen opfordrede jeg til, at man skulle sende mig flere eksempler, og det må jeg sige, at folk har været flinke til. Især Henrik, som bor på Sjælland, har sendt mig virkelig mange billeder af biler med slogans, så jeg har nærmest lovet ham, at jeg ville udgive en bog mere, siger Niels Brügger.

Det var en hyldest til amatørslogans fra især håndværkere og en stor samling med flere end 300 eksempler. Nu pønser han på at udgive en revideret udgave.

Professor Niels Brügger er kendt i både ind- og udland for dygtig forskning i internettet. I sin fritid samler han på amatørslogans fra kreative erhvervsdrivende. Arkivfoto: Lars Kruse, Aarhus Universitet

Rim huskes bedre

Bogen har også givet en del opmærksomhed for de firmaer, som er nævnt, for eksempel Bøghs Kloakservice i Aarhus, som er berømt og berygtet for sin latrinære humor med biler, der kører rundt med sloganet: "De sidder og prutter - vi kommer og sutter!"

- Jeg måtte selv have assistance fra Bøghs Kloakservice en dag, og så var det tilfældigvis indehaveren, som kom ud til mig, så vi fik jo en rigtig god snak. Han har tilbudt, at han vil gå med mig i Salling og signere bøger, når den nye bog udkommer, siger Niels Brügger og griner.

Det har ikke været muligt for medieforskeren at fastslå, hvor gammel traditionen med håndværkernes hjemmelavede slogans er. Men især den del af genren, der bygger på rim, for eksempel "Er konen umulius? Så køb blomster hos Julius", har urgamle rødder.

- Rim og vers er en memoteknik (husketeknik, red.), der går helt tilbage til den græske antik. Dengang havde man jo ikke nedskrivningsmedier, så man brugte vers og rim, der gjorde det lettere at huske fortællingerne udenad, så man kunne genfortælle dem, forklarer Niels Brügger og tilføjer, at Danmarks allerførste avis, Den danske Mercurius, fra 1666, faktisk også var skrevet på vers.

Jo, vi burde måske overveje at skrive Erhverv+ på rim og vers, men der vil redaktionschefen nok sætte sig på tværs. En ting kan vi i hvert fald godt med sikkerhed skrive: Amatørslogans er kommet for at blive!

- Ja, det tror jeg helt bestemt. I hvert fald så længe, der kører biler på gaden, for det er især her, at man ser dem. Der bliver godt nok også delt mange slogans på sociale medier, men det er faktisk primært foto af biler med sjove slogans, siger Niels Brügger.