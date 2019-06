Dem kan du møde

I podcastserien Den Danske Vindrøm møder du et bredt udsnit af danskere, der arbejder professionelt med vin.Her kommer du med i marken, når parret bag Skaarupøre Vingård tilser deres biodynamisk dyrkede vinstokke. Du sidder med til bords, når hobbyavler Anders Overgaard Andersen fra Chateau-Ø deler smagsprøver ud på den rødvin, der fik ham udnævnt til årets vinbonde 2018.



Du er med i vinkælderen med Sven Moesgaard, når han sammen med sit personale arbejder på, at Skærsøgaards internationalt anerkendte mousserende vin forbliver den bedste i landet. Du er fluen på væggen til investormøde med erhvervsmanden Jørgen Glud, når han forsøger at overtale byens lokale erhvervsmænd til at investere i at anlægge Nordeuropas største vingård La Pampa på en mark syd for Randers.



Du får et indblik i livet som landmand, når du sammen med andre frivillige giver et nap med i vinmarken på Vingården Modavi. Og du løfter glasset til en skål sammen med gæster fra nær og fjern, når Cold Hand Winerys indvier et stort nyt udendørs gastronomi-område på deres frugtvinsplantage i Læsten.