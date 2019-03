Danske virksomheder opfinder som aldrig før

Et enzym til at nedbryde døde cellerester i maven på en kylling, så den ikke behøver så meget foder.

Eller en algoritme, der dæmper svingningerne i en vindmølle, så tårnet kan bygges med lidt mindre stål.

Det er eksempler på produkter, som de to danske virksomheder Novozymes og Vestas har udviklet og fået patent på.

Og danske virksomheder er blandt de førende, når det kommer til at finde på nye produkter.

I 2018 søgte danske virksomheder 2390 patenter i Europa. Det er 14,4 procent flere end året før og samtidig det højeste antal nogensinde.

Det viser en rapport fra Den Europæiske Patentmyndighed (EPO), der er offentliggjort tirsdag. Danmark ligger nummer tre på listen efter Holland og Schweiz.

Ifølge Dansk Industri, der repræsenterer omkring 10.000 danske virksomheder, er det et udtryk for, at der bliver investeret tungt i at omsætte idéer til konkrete løsninger.

- Danske virksomheders innovation er rigtig høj. Danske virksomheder investerer rigtig mange penge i at være først med nye løsninger, siger chefkonsulent Lars Holm Nielsen.

- De største virksomheder bruger rigtig mange penge på forskning og udvikling, men der er også masser af små og mellemstore virksomheder, som er langt fremme i udviklingen af nye produkter, siger han.

Det er flere af Danmarks største virksomheder, som er de flittigste til at få nye idéer. Novozymes lå sidste år i toppen med 192 patentansøgninger med Vestas, Novo Nordisk og Oticon på pladserne efter.

Hos Novozymes betegner forskningsdirektør Claus Crone Fuglsang patenter som afgørende for, at selskabet bliver ved med at udvikle nye produkter.

- Novozymes er en virksomhed, der er drevet af innovation. Patenter gør, at man ved at udvikle og finde nye enzymer får et ledigt marked og en måde at opretholde en indtjening i en periode.

- Hvis man ikke havde patenter, gør teknologien, at det er nemt at kopiere vores produkter. Vi skal sikre os at få betaling for de udgifter, vi har lagt i forskning og udvikling, siger Claus Crone Fuglsang.