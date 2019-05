Danske aktier i lutter røde tal efter Trump-trusler mod Kina

Alle de 25 største danske aktier falder fra handlens start mandag morgen.

Handlen blev sat i gang klokken ni for første gang, siden USA's præsident, Donald Trump, i weekenden på det sociale medie Twitter truede Kina med nye toldsatser på kinesiske varer.

Truslerne har ifølge Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank, sendt "chokbølger" gennem de asiatiske markeder.

Også alle 25 selskaber i det toneangivende danske C25-indeks åbner med fald. For lidt under halvdelen er der tale om mindre fald på under en procent.

I den tunge ende finder man cementkoncernen FLSmidth og smykkevirksomheden Pandora sammen med DSV og Mærsk, der begge gør sig i transport af varer globalt set.

Donald Trump skrev på Twitter, at han er utilfreds med tempoet i forhandlingerne mellem Kina og USA om en række handelsregler.

Derfor vil USA ifølge Trump på fredag forhøje en ekstra told på kinesiske varer til USA, der samlet set har en værdi af 200 milliarder dollar. I dag er den ekstra toldsats på 10 procent. Trump vil hæve den til 25 procent.

Derudover vil en række kinesiske varer, der endnu ikke har fået en ekstra toldsats, snart få det ifølge Trump.

Det kan få konsekvenser for verdenshandlen, og det kan forklare den dårlige stemning på aktiemarkeder - selv i Danmark.

Ifølge Lars Skovgaard Andersen, der er seniorstrateg hos Danske Bank, har de dårlige toner fra forhandlingerne mellem USA og Kina fanget aktiemarkedet på det forkerte ben.

- Problemet er, at markedet har indregnet, at der kommer en aftale, men hvis det her tager for lang tid, kan det ramme tilliden i markedet, siger han til Ritzau Finans.