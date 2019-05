Danske Bank henter hollænder som topchef

Danske Bank ansætter hollandske Chris Vogelzang som ny administrerende direktør fra 1. juni. Det oplyser banken til fondsbørsen.

Chris Vogelzang var fra 2000 til 2017 ansat i forskellige stillinger i den hollandske bank ABN Amro. De sidste otte år var han medlem af bankens ledelse.

- Jeg er glad for på vegne af bestyrelsen at kunne præsentere Chris Vogelzang som ny administrerende direktør, siger Danske Banks bestyrelsesformand, Karsten Dybvad.

- Han har solid ledelsesmæssig og forretningsmæssig erfaring fra bankvirksomhed og har igennem sin karriere håndteret svære udfordringer og leveret gode resultater.

- Det gør ham godt rustet til at stå i spidsen for Danske Bank.

Chris Vogelzang siger i meddelelsen til fondsbørsen, at han glæder sig til at tage fat på jobbet. Det meddeles samtidig, at han flytter til Danmark.

- Trods de aktuelle udfordringer har Danske Bank alle forudsætninger for også i fremtiden at være en stærk, konkurrencedygtig bank, der skaber værdi for alle sine interessenter, siger han.

- Danske Bank spiller som den største bank i Danmark og en af de førende finansielle institutioner i Norden en vigtig rolle ikke bare for sine mange kunder og investorer, men også for samfundet.

Indtil 1. juni fortsætter den midlertidige direktør Jesper Nielsen, der derefter glider tilbage til sin rolle som direktør for den afdeling, der hedder Banking DK.

Posten som topchef i Danske Bank har været ledig, siden Thomas Borgen blev fyret for sin rolle i bankens hvidvasksag. Tidligere på ugen kom det frem, at Thomas Borgen også er blevet sigtet af Bagmandspolitiet for sin rolle i den sag.

Sagens essens drejer sig om Danske Banks estiske filial og dens håndtering af mistænkelige summer fra udenlandske kunder.

Ifølge en undersøgelse fra Danske Bank selv flød op til 1500 milliarder kroner gennem afdelingen fra udenlandske kunder. Størstedelen af beløbet vurderes at være mistænkeligt.

Danske Bank bliver i den forbindelse undersøgt af myndigheder i Danmark, Estland, Frankrig og USA for overtrædelse af forskellig lovgivning om bekæmpelse af hvidvask. Banken er sigtet i Frankrig og Danmark.