Danske Bank henter chef til indsats mod hvidvask

Danske Bank har været på rov i banken Morgan Stanley i London for at finde en chef til sit kontor for bekæmpelse af finansiel kriminalitet, herunder hvidvask gennem banken.

Den 41-årige Satnam Lehal forlader et job som direktør med ansvaret for bekæmpelse af finansiel kriminalitet i Morgan Stanleys afdelinger i Asien, Mellemøsten, Europa og Afrika.

Han slutter sig til den enhed hos Danske Bank, der hedder Financial Crime. Den skal "understøtte bankens indsats i at forhindre hvidvask, terrorfinansiering, svindel, bestikkelse og korruption."

Ansættelsen kommer dagen efter, at det kom frem, at Danske Banks seneste topchef, Thomas Borgen, er blevet sigtet for sin rolle i hvidvasksagen i bankens estiske afdeling.

Ifølge en undersøgelse fra Danske Bank selv er op til 1500 milliarder kroner strømmet gennem bankens estiske afdeling fra udenlandske kunder.

Størstedelen af beløbet vurderes at være mistænkeligt.

Danske Bank bliver i den forbindelse undersøgt af myndigheder i Danmark, Estland, Frankrig og USA. Banken er sigtet i Frankrig og Danmark.

I juli sidste år fik Danske Bank en ny direktør for compliance, der groft sagt skal sørge for, at banken overholder loven. Her hentede Danske Bank Philippe Vollot fra Deutsche Bank.

Netop Philippe Vollot bliver chef for Satnam Lehal, der ikke bliver en del af direktionen.