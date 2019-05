Dansk tøjfirma lukker efter tysk storkundes kollaps

Firmaet bag mærkerne Solid og Tailored & Originals må lukke, efter tysk storkunde er gået under.

Tøjfirmaet bag mærkerne Solid, Tailored & Originals, Desires og Peppercorn er ifølge Jydske Vestkysten gået konkurs.

Selskabet, GNS Group, er sammen med et separat selskab, der driver 11 Solid-butikker, blevet tvunget til at dreje nøglen om. Det skyldes angiveligt, at en storkunde fra Tyskland er kollapset.

GNS Group har ikke lagt frem præcis, hvor meget den tyske storkunde betalte hvert år. Til Jydske Vestkysten siger GNS Group-direktør Peter Mazur dog, at der er tale om en årlig omsætning på et to-trecifret millionbeløb.

De seneste to år har selskabet ifølge Jydske Vestkysten præsteret overskud på 20 og 16 millioner kroner før skat.

Selskabet bag Solid-butikkerne har til gengæld tabt penge i mange år. Der var dermed samlet en betydelig gæld.

Tøjselskabet, der er fra Kolding, har omkring 60 medarbejdere på lønningslisten. 13 arbejder nu videre, mens boet bliver gjort op af kurator Morten Hans Jakobsen. Resten er sendt hjem, men de er ikke blevet opsagt.

Der bliver også holdt liv i de 11 Solid-butikker for nu. Her er der i alt godt 100 ansatte.

Ifølge Morten Hans Jakobsen er der gode muligheder for at sælge GNS. Group videre.

- Det er en god solid butik, der nok har været lidt plaget af gæld, hvis vi kigger på hele koncernen, siger han til Jydske Vestkysten.