Dansk tilsyn giver Swedbank-datterselskab hvidvaskpåbud

Det danske finanstilsyn har bedt Swedbanks datterselskab om at skærpe hvidvaskkontrol i Danmark.

Finanstilsynet har onsdag givet en række påbud til SEB Kort Banks danske filial. To af dem omhandler direkte kontrollen med hvidvask.

SEB Kort Bank er et datterselskab af den svenske storbank Swedbank. Det har et dansk filial, der ifølge Finanstilsynet udbyder betalings- og kreditkort til både private og virksomheder.

I denne måned har Finanstilsynet været på inspektion i filialen, "som led i det løbende tilsyn i filialen". Moderselskabet Swedbank har for nylig været i svenske mediers søgelys i forbindelse med potentiel hvidvask gennem banken.

I datterselskabets danske filial vurderer Finanstilsynet, at risikoen for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er "normal til høj".

Under sin inspektion har tilsynet set sig nødsaget til at give fire påbud til filialen. To af dem har en direkte henvisning til bankens kontrol med hvidvask og finansiering af terrorisme.

Blandt andet indskærpes det for filialen, at den skal hente supplerende oplysninger om kunder, som filialen vurderer er forbundet med en høj risiko for hvidvask eller terrorfinansiering.

Derudover skal filialen sikre, at dens kontroller overholder hvidvasklovens krav.