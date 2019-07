Dansk Elbil Festival skal åbne flere øjne for grøn transport

Det er stadig en smule eksotisk at køre elbil, men arrangøren af Dansk Elbil Festival, Jysk Energi, har høje forventninger til markedet for salg af el til transport.

En typisk parcelhusfamilie forbruger lidt over 4000 kilowatt el om året. Hvis familien køber en elbil, vil forbruget blive nogenlunde fordoblet - og så slipper man til gengæld for turen til benzintanken.

- Vi har en forventning om, at markedet med tiden vil udvikle sig sådan, at man køber en pakke, hvor du får el til både huset og bilen, præcis som man kender det fra forsikringsmarkedet, forklarer Thomas Eilskov Jensen, senior marketingkonsulent hos Jysk Energi.

Her er den mest fornuftige forklaring på, hvorfor Jysk Energi med hovedsæde i Holstebro, har påtaget sig rollen som arrangør og vært, når den årlige Dansk Elbil Festival for anden gang afvikles til august.

Dansk Elbil Festival debuterede sidste år i Struer, hvor anslået 7-8000 mennesker lagde vejen forbi for blandt andet at høre den kendte tv-meteorolog Jesper Theilgaard holde oplæg om elbilen som en af vejene til en mere klimavenlig fremtid.I år afvikles festivalen 17. august - og denne gang ved Musikteatret Holstebro. Et af hovednavnene bliver Anders Lund Madsen, som vil være vært for et live-talkshow. Og så bliver der først og fremmest mulighed for at se, mærke, lytte og prøve elbiler.I samarbejde med Elgiganten vil der også være eldrevne aktiviteter for børnene, blandt andet elektriske gocarts, Segways og e-skateboards, mens Fri Cykler kommer for at slå et slag for cykler med el-hjælpemotor.Skulle man blive fristet over (betalings-)evne, er der hjælp at hente fra Handelsbanken, som vil være til stede for at rådgive om finansiering af eksempelvis elbiler.Der er gratis entré. Se hele programmet på www.danskelbilfestival.dk

Betyder det ligefrem, at elselskaberne kan blive de nye saudiarabere, som bliver rige på at sidde tungt på både transport- og kommunikationsinfrastrukturen?

- Jysk Energi har ikke et lade-abonnement for elbil-ejere. Endnu. Men vi holder selvfølgelig øje med markedet, lige som alle de andre forsyningsselskaber, siger Thomas Eilskov Jensen.

Den sjællandske energikoncern SEAS-NVE er gennem operatøren Clever stærkt dominerende og indtil videre næsten alene på markedet for salg af lade-abonnementer for elbiler. Det betyder til gengæld også, at sjællænderne må tage alle de dyre lærepenge, mens markedet for elbiler endnu er på "børnestadiet".

For kundernes skyld

Skulle energiselskabet komme til at tjene penge, så er det såmænd ikke så ringe endda - heller ikke for kunderne.

- Vi er jo et andelsselskab ejet af kunderne, så overskuddet kommer kunderne til gavn, når vi tjener penge. Det er også for deres skyld, at vi engagerer os i Dansk Elbil Festival. Elbiler har først for alvor værdi, når de kører på grøn strøm, og vi har et kæmpe overskud af vindstrøm her i Vestjylland, så det giver god mening, at netop vi skal oplyse om elbilens muligheder og forhåbentlig få flere til at få øjnene op for elbiler, siger Thomas Eilskov Jensen.

Ifølge Dansk Elbil Alliance udgør salget af elbiler og hybridbiler endnu kun cirka tre procent af alle nye biler, så festivalen skulle have gode odds for at møde mennesker, som aldrig tidligere har prøvet at køre elbil.

Første kvartal 2019 blev der dog solgt hele 2281 ladbare biler i Danmark, så salget er på vej i den rigtige retning.