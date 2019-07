Danmark undviger økonomisk EU-nedkøling forårsaget af Trump

Vækstskøn for EU nedjusteres en smule på grund af Trumps handelspolitik, brexit og politiske spændinger.

Politisk usikkerhed og handelspolitiske spændinger får EU til at skrue lidt ned for forventningen til økonomierne.

Danmark bliver i mindre grad ramt. Det skyldes fokus på vindmøller og medicinalindustri. De to sektorer er mindre følsomme, hedder det i EU-Kommissionens sommerprognose, der er udsendt onsdag.

Generelt er Europas økonomier under pres fra blandt andet brexit og den amerikanske præsident Donald Trumps handelspolitik. Han har indført høje toldsatser på stål og aluminium, og han har truet med toldkrig på biler.

Vækstskønnet for 2020 nedjusteres til 1,4 procent som følge af udsigten til opbremsning. I rapporten fra foråret lød forventningen, at væksten næste år ville ende på 1,5 procent.

Prognosen slår dog fast, at der fortsat er vækst i bruttonationalproduktet (bnp) over hele EU. Det er syvende år i træk med vækst.

- Vores økonomiers robusthed er under pres af den vedholdende svækkelse i produktionssektoren. Det skyldes handelsspændinger og politisk usikkerhed, siger EU's finanskommissær, Valdis Dombrovskis.

Danmark bliver i mindre grad ramt af nedkølingen globalt. Det fremgår af rapportens afsnit om Danmark.

- Landets industriproduktion er specialiseret i varer, der synes mindre følsomme over for ændringer i den globale økonomi. Herunder medicinalprodukter og vindmøller.

- Det har hjulpet Danmark til at undgå en opbremsning trods faldende efterspørgsel globalt, hedder det i rapporten.

Desuden ventes en solid vækst i det danske privatforbrug at fortsætte. Det gælder også for næste år. Denne vækst understøttes af et "stærkt arbejdsmarked" og af "støt stigende lønninger".

Vækstskøn for Danmark er uændret siden foråret.

Ser man på hele EU, trækker lande som Italien og Tyskland i nedadgående retning. I Italien ventes en bnp-vækst på 0,1 procent, mens Tyskland skønnes at lande på 0,5 procent i år.

Det skal måles mod gennemsnittet i EU på 1,4 procent.

Inflationen vurderes at blive lidt lavere end i tidligere skøn. Det skyldes ikke mindst lave priser på råolie.