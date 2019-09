Dagbladet trykkes nu i Erritsø: Stor opgave betød 12 nye medarbejdere

I juli rykkede trykningen af Fredericia Dagblad tilbage til Fredericia. Her overtog Erritsø Tryk opgaven fra Jyske Fynske Mediers trykkeri i Vonsild. Produktionen er øget med 70 procent, og Erritsø Tryk fik 12 nye medarbejdere.

Erritsø: Når Fredericia Dagblad hver dag kommer ud til abonnenterne, er avisen ikke bare skrevet, redigeret og fotograferet lokalt.

Også trykningen foregår inden for kommunegrænsen. Siden juli har Erritsø Tryk stået for trykningen af Fredericia Dagblad i hverdagene. Det lokale trykkeri overtog opgaven, da Jysk Fynske Medier lukkede et trykkeri i Vonsild. Dermed trykkes der i dag syv dagblade og en lang række ugeaviser hos Erritsø Tryk på Bundgårdsvej.

De syv dagblade er Fredericia Dagblad, Horsens Folkeblad, Vejle Amts Folkeblad og JydskeVestkysten fra Jysk Fynske Medier samt Jyllands-Posten og Ekstra Bladet.

- Vi har øget vores produktion med 70 procent, for vi overtog langt de fleste opgaver fra trykkeriet i Vonsild, siger Kim Guldager, som er produktionschef hos Erritsø Tryk.

Overtagelsen af trykopgaverne fra Jysk Fynske Medier betød også, at 12 arbejdspladser flyttede fra Vonsild til Erritsø. Fem kom til trykkeriet, fem kom til pakkeriet og to kom til serviceafdelingen. I alt er der cirka 60 medarbejdere hos Erritsø Tryk.