DSV-vækst skuffer analytikere: Fremtiden er stadig uklar

Først når opkøbet af Panalpina er fuldført, vil DSV løfte sløret for sine forventninger til fremtiden.

Der er i andet kvartal kommet mere fart på logistikvirksomheden DSV, der dog ikke har løftet omsætningen med lige så meget, som analytikere forventede forud for regnskabet.

Derudover er fremtiden stadig tåget af, at selskabet ikke ønsker at fremlægge sine forventninger til fremtiden, før opkøbet af schweiziske Panalpina er fuldført.

Det var ventet, at omsætningen ville være omkring en milliard kroner højere end samme periode sidste år. Her nåede DSV at løfte omsætningen med 600 millioner kroner, hvilket altså er 400 millioner kroner mindre end ventet.

Det er særligt den afdeling af DSV, der står for fragt på vejene, som har skuffet. I stedet for at øge omsætningen med de ventede 300 millioner kroner, gik afdelingen i bakgear.

Modsat var der på forhånd rynkede bryn over luftfragten. Men det har ikke været nok til at sænke afdelingen "Air & Sea" (Luft og hav, red.), der har øget sin omsætning og endda med mere end ventet.

- Vi er meget tilfredse med resultatet i årets andet kvartal. På trods af en svag udvikling i de globale transportmarkeder, især inden for luftfragt, har DSV formået at vokse mere end markedet og stadig levere vækst i indtjeningen, siger direktør Jens Bjørn Andersen i forbindelse med regnskabet.

Til Ritzau Finans uddyber han, at det er selskabets bedste regnskab over et kvartal.

- Det er det højeste resultat, vi nogensinde har leveret i selskabets historie i et kvartal, så det kan vi kun være tilfredse med. Og det er, på trods af at vi har set en let afmatning i markedet, siger han til Ritzau Finans.

DSV kan glæde sig over, at selve driften har givet omkring 200 millioner kroner mere i overskud. Når alt er betalt, ender nettoresultatet dog på et lavere niveau end samme kvartal sidste år.