DLG flytter ind tre gange på et år

Landets største grovvareselskab bygger både nyt domicil og ny terminal og lejer siloer på havnen.

FREDERICIA: Han havde ikke lige set det komme.Vagn Hundebøll havde troet, at flere ville med. Men da det kom til stykket, var der kun 20 ud af 70, der ville flytte med til Fredericia, da Dansk Landbrugs Grovvareselskab, i daglig tale jo blot DLG, besluttede at bygge sit nye hovedsæde tæt på Lillebæltsbroen i den østjyske kommune.- Heldigvis havde vi haft folk fra Fredericia til oplæring hos kollegerne i København, så vi har ikke mærket det så voldsomt. Tværtimod, så er det godt at få folk ind, der ser tingene på en ny måde. Det har været godt at få impulser udefra, siger Vagn Hundebøll, vicekoncerndirektør med ansvar for produktion og logistik i DLG, der selv er flyttet med.At medarbejderne i forbindelse med udflytningen har fået dobbelt løn har vist sig at være en god investering.Vicekoncerndirektøren er med egne ord firstmover sammen med sine 70 medarbejdere i en glidende flytning, der først slutter om et lille års tid, når det nye domicil er færdigbygget på den anden side af motorvejen. Så er det ikke blot kundecentrene i Randers, Holsted, Rødekro, Skærbæk og Odense som nu fortid, det er årtiers hovedsæde på Axelborg i København også.Og omkring 300 medarbejdere vil være samlet i Fredericia Kommune.- Det er en fordel, at folk sidder sammen. Vi er nu oppe på 200 her, efter vores foderdivision er kommet til, og nu skal vi også snart have vores lønafdeling herover. Så når det nye byggeri er færdigt, kan medarbejderne gå gennem tunnellen under motorvejen med deres computer under armen og arbejde videre, siger Vagn Hundebøll.

Aktiviteter i 18 lande Dansk Landbrugs Grovvareselskabs flytning til Fredericia Kommune berører omkring 200 arbejdspladser i København og omkring 100 arbejdspladser fra dele af selskabets detailforretninger i Sydjylland, Østjylland og på Fyn, DLG's Kundecenter samt datterselskaberne Vitfoss/Vilofoss. DLG er et af Europas største grovvareselskaber med aktiviteter i 18 lande. I 2019 var omsætningen på 49 milliarder kroner og et overskud på 560 millioner kroner før skat. Dermed er DLG af Danmarks største virksomheder målt på omsætning. Størstedelen af omsætningen hentes i udlandet med Tyskland som det største marked. DLG er et andelsselskab med begrænset ansvar, a.m.b.a., og har ca. 6000 medarbejdere, heraf 1.500 medarbejdere i Danmark og knap 3800 i Tyskland.

Foto: Jon Norddahl - Det har været godt at få impulser udefra, siger Vagn Hundebøll, vicekoncerndirektør med ansvar for produktion og logistik i DLG, der selv er flyttet med til Fredericia. Foto: DLG

Færre og større kunder Det er hans afdeling, der planlægger udflytningen. Den blev besluttet, da DLG stod for at skulle centralisere sin aktiviteter i Jylland:- Det er her og i Tyskland, vi har vores kunder, så det gav god mening at flytte det hele, også koncernledelsen, herover. Samtidig skulle vi have en ny terminal til alle vores sække- og pallevarer, og der var vi i dialog med ADP på Fredericia Havn, så vi kunne bygge ud i tørhavnen.- Vi har holdt rejsegilde på byggeriet i DanmarkC og tager terminalen i brug til januar. Vi har haft udleveringer fra seks-syv lagre i hele Danmark, nu nøjes vi med ét og undgår derfor, at der skal køre fire-fem biler, vi kan nøjes med en enkelt leverance og vil kunne levere fra dag til dag. Det er et led i hele vores strukturtilpasning. Vi har 130 afdelinger på landsplan, og nogle vil få reducerede åbningstider. Landmændene henter selv mindre og mindre, men vi vil stadig modtage korn mange steder. Vi får færre, men større kunder, pointerer Vagn Hundebøll.

Leje af siloer DLG ejer de store ammoniaktanke på Fredericia Havn. Blandt andet derfor giver den tredje udvidelse i Fredericia Kommune udlejning af siloer til 40.000 ton hos Fredericia Shipping god mening.- Vi har lejet siloerne i 25 år, fordi vi udskiber rigtig meget korn, og vi er i gang med at lave en masterplan for den fremtidige afdelingsstruktur, og så vi har lukket ned 20 steder på landsplan i de seneste 10 år, blandt andet i Øster Højst, Møgeltønder, Skærbæk og Augustenborg.Danmarks største grovvareselskab centraliserer med de to nye byggerier i Snoghøj og Taulov. A.P. Pension står for opførelsen af det nye hovedkvarter - og det nye lejemål på havnen. De tre indflytninger koster et anseligt trecifret millionbeløb.DLG, der står på tre ben med korn, foder og en indbringende oliforretning i Nordtyskland via datterselskabet Team, har dog et solidt fundament efter i de senere år at have solgt underskudsgivende forretningsområder fra.- Der er ingen tvivl om, at der kommer en række sideeffekter af, at DLG har valgt at bygge sit domicil lige ved siden af Lillebæltsbroen og en terminal i tørhavnen i Taulov, siger erhvervsdirektør Kristian Bendix Drejer, Business Fredericia.- Vi mærker allerede nu en stigende interesse for erhvervsgrunde i Danmark, så der er tryk på. Selv om der stadig er ledige grunde, går vi i gang med at udbygge området med endnu mere erhvervsjord og med at forbedre infrastrukturen, så der bliver lettere adgang til motorvejene. På den måde kan vi fortsætte den positive udvikling i DanmarkC, som er stort centralt beliggende vækstområde, slutter erhvervsdirektøren.