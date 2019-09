Citymanageren er en mand med en mission

SØNDERBORG: - Axel? Han er her ikke. Jeg har slet ikke set ham i dag. Har du en aftale med ham?

- Ja, her klokken 12.

- Nå, så er han nok på vej.

Axel Nielsen var på vej. Først skulle der nemlig lige uddeles nogle træer til butikkerne, for Sønderborg er med i den landsdækkende kampagne om at plante et træ, og TV2 var forbi med et kamerahold for at filme.

Med et kvarters ikke akademisk, men merkantil forsinkelse, dukker Axel Nielsen stakåndet op og undskylder. Som citymanager i Sønderborg siden nytår har han rigeligt at se til.

Den danske detailhandels udfordringer med butikslukninger og internethandel slås Sønderborg selvfølgelig også med, men Axel Nielsen er ikke sådan at ryste. Han har en næsten 20 års fortid som sælger inden for mediebranchen, men er nu, som han smilende påpeger, hoppet over på den anden side:

- Før var jeg ham plageånden fra avisen, og nu skal jeg hjælpe dem.

Og Axel Nielsen kender som lokal ikke blot Gud og hvermand i Sønderborg, han kender bare alle, har man indtrykket af, når man går en tur ned ad gågaden sammen med ham, så Perlegade er en rigtig tidsrøver.

Den 52-årige citymanager har en klar mission i sit job:

- Vi har 196 medlemmer af Sønderborg Handel, deraf er der også en del liberale erhverv. 100 af dem er vel butikker, men der er lige så mange, der ikke er medlemmer. Og dem skal vi have med, så vi kan stå stærkere.