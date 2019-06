Målet for Christiansminde Dambrug er at kunne øge produktionen og levere cirka 1300 tons ørreder i løbet af de kommende to-tre år.

Certificeringen betyder, at produktionen er bæredygtig for miljø, mennesker og dyr. Det vestjyske dambrug, som er en del af den danske fiskekoncern Danforel A/S, producerer hvert år cirka 1000 tons regnbueørreder, hvoraf langt de fleste går til eksport til hovedmarkedet Tyskland, hvor forbrugerne nyder godt af de varmrøgede portionsørreder på 300 gram, der produceres på Danforels røgeri i Grindsted.

Ligger i Gl. Råsted uden for Holstebro.Driftsleder Niels Wittus. Producerer cirka 1000 tons ørred om året, målet er at komme op på 1300 tons. Dambruget var det første i verden til at blive ASC-certificeret. Det blev det i 2014. I dag er cirka 75 procent af alle danske konsumfisk ASC-certificerede. ASC-mærkningen er etableret af WWF (Verdensnaturfonden) og Dutch Sustaibable Trade Initiative. Med ASC-mærkningen forpligter akvakulturvirksomheder sig til ASC's standarder, som garanterer, at fisken er opdrættet ansvarligt og miljørigtigt.

En af dambrugets fire medarbejdere i færd med at rense bassinerne for fiskeafføring. Foto: Carsten Ingemann

Sigter mod nye markeder

- Vi håber på en EU-told, men vi kan ikke rigtigt gøre noget ved konkurrenterne. Vi kan selv optimere på vores egen drift, blive mere effektive og producere flere fisk med det samme antal ansatte, siger Niels Wittus.

Med ASC-certificeringen i hånden sammen med de stolte danske traditioner for ørredproduktion ser Niels Wittus med fortrøstning på fremtiden.

- Bæredygtighed bliver et konkurrenceparameter, fordi forbrugerne vil betale mere og mere for et kvalitetsprodukt, siger Niels Wittus og fortæller, at Danforel A/S sigter mod nye markeder, som skal få den samlede produktion i Danforel A/S op på 4400 tons.

I dag er den cirka på 3800 tons årligt.

- Vi laver det bedste produkt, forbrugerne får den bedste smag og kvalitet. Vi kan stille garantier i forhold til bæredygtighed og miljø, siger driftslederen og viser rundt på anlægget, der ligger langs Lilleå uden for landsbyen Gl. Råsted mellem Holstebro og Ulfborg.

Her er tre fuldtidsmedarbejdere plus en fleksjobber ansat til at holde den cirkulære produktion kørende.