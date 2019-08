Chefen søgte sin egen stilling

Som rekrutteringskonsulent kan man ikke undgå at komme i forskellige dilemmaer i krydsfeltet imellem kunde, kandidat og opgaveløsning. Nedenstående er et eksempel på et delvist selvforskyldt dilemma.

For nogle år siden havde vi fået til opgave at finde en fabrikschef til en relativt stor virksomhed i Jylland. Vi havde haft møde med den administrerende direktør og den udenlandske ejer.

Problemstillingen var, at der var et stærkt pres for resultater og for forandringer i produktionen, herunder indførelse af Lean (en metode til at forenkle og effektivisere produktionsprocessen i en virksomhed).

I stillingen som fabrikschef sad der en ganske udmærket chef - men også en chef, som havde været der i mange år, og som på en måde var vokset så meget sammen med medarbejdere og virksomhed, at det næsten ville være umuligt for ham at skære dybt nok i forbindelse med den restrukturering, der skulle ske.

Det blev besluttet, at vi skulle søge en ny chef via Executive Search. Havde vi blot nøjedes med dette, ville det have været OK, men desværre aftalte vi også med virksomhedens ledelse, at vi i en meget streng anonym form skulle sætte stillingen på vores website.

Det skete med ganske få og velvalgte, men anonyme ord og en fængende overskrift.

To dage efter ringede en mand, der forklarede om sin baggrund og fortalte, at han var i gang med at søge nye udfordringer, idet han ikke var tilfreds med den nuværende arbejdsplads og de udfordringer, der lå i stillingen som fabrikschef det sted, han var ansat.

Jeg spurgte igen, hvad han hed, og hvor han arbejdede. Jeg tjekkede samtidig mine notater igennem og kunne se, at det var den chef, der skulle siges op, jeg havde i røret.

Det var naturligvis ret ubehageligt - specielt da han spurgte til den stilling, vi havde i anonym form på vores website. Han mente nemlig, at den kunne passe på hans profil. Blot håbede han på, at den ikke lå for langt væk fra hans nuværende bopæl.

Jeg valgte at fortælle, at stillingen lå mindst halvanden times kørsel fra bopælen, og derfor var hans kandidatur ikke interessant i dette tilfælde, idet kunden krævede, at der højst måtte være tale om en halv til en hel times køreafstand. Det var med en noget flov smag i munden, at jeg sagde farvel til kandidaten.

Efter en god måneds tid havde vi løst opgaven.

Inden da havde jeg besluttet, at så snart det var sket, kontrakten var underskrevet, navnet på den nye var offentliggjort og den nuværende fabrikschef var sagt op, ville jeg ringe til ham, idet jeg var ganske sikker på, at han ville spørge om, hvem der havde foretaget rekrutteringen. Jeg ringede derfor med det samme og forklarede sammenhængen, samtidig med at jeg undskyldte over for manden.

Han tog det pænt i telefonen, men uanset dette havde jeg forinden besluttet mig for at invitere ham på en kop kaffe for at forklare mig mere indgående. Han tog imod indbydelsen, og vi havde faktisk et rigtig godt møde, hvor jeg blandt andet lovede, at vi ville være meget opmærksomme og kontakte ham, hvis der viste sig noget, der kunne passe på hans profil.

En måneds tid senere fik han et nyt job som direktør inden for tilpas køreafstand. Efter yderligere en måned fik vi en ordre fra ham om at finde en produktionschef til den nye virksomhed.

Episoden skildrer et af de mange dilemmaer, man kan komme i, men samtidig siger den også noget om, at man som rekrutteringskonsulent altid skal behandle kandidater med respekt, ordentlighed og menneskelig forståelse.

Med andre ord det lidt slidte, men ikke mindre rigtige udsagn om, at man skal behandle andre, som man selv gerne vil behandles.